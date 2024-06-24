МИД Турции сообщил об ожидании визита Путина в страну

24 июня 2024 в 23:26 Размер текста - 17 +

Вопрос обсудят в ближайшее время, заявил Фидан Фото: Владимир Андреев © URA.RU В ближайшее время может быть возобновлено обсуждение визита президента России Владимира Путина в Турцию, как сообщил глава МИД страны Хакан Фидан. «Мы ждем господина Путина с визитом к нам. Но сначала в России были выборы, потом у нас. Возможно, в ближайшие дни лидеры снова обсудят этот вопрос», — сказал Хакан Фидан в эфире телеканала Haberturk. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В ближайшее время может быть возобновлено обсуждение визита президента России Владимира Путина в Турцию, как сообщил глава МИД страны Хакан Фидан. «Мы ждем господина Путина с визитом к нам. Но сначала в России были выборы, потом у нас. Возможно, в ближайшие дни лидеры снова обсудят этот вопрос», — сказал Хакан Фидан в эфире телеканала Haberturk.