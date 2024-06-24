24 июня 2024

МИД Турции сообщил об ожидании визита Путина в страну

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Флаг России и Турции. Москва, российский флаг, флаг турции, флаг, триколор, флаг россии, турецкий флаг
Вопрос обсудят в ближайшее время, заявил Фидан Фото:

В ближайшее время может быть возобновлено обсуждение визита президента России Владимира Путина в Турцию, как сообщил глава МИД страны Хакан Фидан.

«Мы ждем господина Путина с визитом к нам. Но сначала в России были выборы, потом у нас. Возможно, в ближайшие дни лидеры снова обсудят этот вопрос», — сказал Хакан Фидан в эфире телеканала Haberturk.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В ближайшее время может быть возобновлено обсуждение визита президента России Владимира Путина в Турцию, как сообщил глава МИД страны Хакан Фидан. «Мы ждем господина Путина с визитом к нам. Но сначала в России были выборы, потом у нас. Возможно, в ближайшие дни лидеры снова обсудят этот вопрос», — сказал Хакан Фидан в эфире телеканала Haberturk.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...