МИД Турции сообщил об ожидании визита Путина в страну

Вопрос обсудят в ближайшее время, заявил Фидан
В ближайшее время может быть возобновлено обсуждение визита президента России Владимира Путина в Турцию, как сообщил глава МИД страны Хакан Фидан.
«Мы ждем господина Путина с визитом к нам. Но сначала в России были выборы, потом у нас. Возможно, в ближайшие дни лидеры снова обсудят этот вопрос», —
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