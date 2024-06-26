Екатеринбуржца ударили ножом напротив школы

Первую помощь пострадавшему от удара ножом оказали очевидцы
В Екатеринбурге в микрорайоне Уралмаш на улице Ильича, напротив школы № 100, человека ударили ножом. Первую помощь ему оказали местные жители, сообщили очевидцы.
«На Уралмаше (улица Ильича напротив 100 школы) человека пырнули ножом. Там первую помощь ему оказывали, люди помогали», — сообщили очевидцы telegram-каналу «Злой Екатеринбург». На опубликованном каналом видео заметен длинный кровавый след на асфальте напротив учебного заведения.
Корреспондент URA.RU обратился в пресс-группу полиции Екатеринбурга. На момент публикации новости ответ получить не удалось.
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