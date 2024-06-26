26 июня 2024

Екатеринбуржца ударили ножом напротив школы

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Первую помощь пострадавшему от удара ножом оказали очевидцы
Первую помощь пострадавшему от удара ножом оказали очевидцы Фото:

В Екатеринбурге в микрорайоне Уралмаш на улице Ильича, напротив школы № 100, человека ударили ножом. Первую помощь ему оказали местные жители, сообщили очевидцы.

«На Уралмаше (улица Ильича напротив 100 школы) человека пырнули ножом. Там первую помощь ему оказывали, люди помогали», — сообщили очевидцы telegram-каналу «Злой Екатеринбург». На опубликованном каналом видео заметен длинный кровавый след на асфальте напротив учебного заведения.

Корреспондент URA.RU обратился в пресс-группу полиции Екатеринбурга. На момент публикации новости ответ получить не удалось.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Екатеринбурге в микрорайоне Уралмаш на улице Ильича, напротив школы № 100, человека ударили ножом. Первую помощь ему оказали местные жители, сообщили очевидцы. «На Уралмаше (улица Ильича напротив 100 школы) человека пырнули ножом. Там первую помощь ему оказывали, люди помогали», — сообщили очевидцы telegram-каналу «Злой Екатеринбург». На опубликованном каналом видео заметен длинный кровавый след на асфальте напротив учебного заведения. Корреспондент URA.RU обратился в пресс-группу полиции Екатеринбурга. На момент публикации новости ответ получить не удалось.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...