Солдаты ВСУ обратились к Зеленскому из-за растущих потерь с приходом нового командира

Военные 14-й бригады ВСУ записали видеобращение к главе Украины Владимиру Зеленскому. Они пожаловались, что после назначения нового командира в бригаде значительно увеличились потери.
«Украинские солдаты просят повлиять на ситуацию, сложившуюся после назначения нового командира бригады. Они уверяют, что он неадекватно управляет ею, из-за чего значительно растут потери личного состава», — сообщает telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Украинский общественный и политический деятель Сергей Стерненко подтвердил подлинность видеоролика.
Отмечается, что многие военные сейчас хотят перевестись из бригады. Однако такая возможность для них заблокирована. Новый командир с агрессией реагирует на критику со стороны солдат.
В конце июня глава Минобороны РФ Андрей Белоусов заявил, что ВС РФ владеют инициативой на всей линии фронта. Он отметил, что российские военные постепенно снижают боевой потенциал противника. За время конфликта Украина потеряла от 400 000 до 500 000 человек, согласно данным журналистов, передает МК.RU.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.