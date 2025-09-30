Мужчина в галстуке перелез через забор Белого дома

Daily Mail: секретная служба США задержала мужчину на территории Белого дома
В США мужчина пытался проникнуть в Белый дом через забор
В США мужчина пытался проникнуть в Белый дом через забор

В Вашингтоне сотрудники Секретной службы США задержали мужчину, который предпринял попытку перелезть через забор Белого дома. Об этом сообщает издание Daily Mail со ссылкой на неназванного представителя спецслужбы.

«Сотрудники Секретной службы США задержали мужчину, пытавшегося перелезть через забор Белого дома», — сообщило издание. Задержанный был в в светоотражающих солнцезащитных очках синего цвета, пиджаке и галстуке.

Нарушителя вывели с территории в наручниках и доставили в полицейский участок.  Ему предъявлено обвинение в незаконном проникновении. Сообщается, что мужчина предпринял неудачную попытку проникновения, когда в Вашингтоне проходила акция протеста, участники которой выражали недовольство визитом премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

