01 июля 2024

Челябинские спасатели предотвратили разрушение плотины

© Служба новостей «URA.RU»
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Унесенный рекой мусор и деревья грозили повреждением сооружения
Унесенный рекой мусор и деревья грозили повреждением сооружения Фото:

В Усть -Катаве (Челябинская область) специалисты поисково-спасательной службы предотвратили разрушение плотины. Об этом 2 июля сообщили в пресс-центре ПСС.

«После сильных дождей с затопленных территорий ливневые потоки смели в воду весь природный мусор. Огромная масса сухостоя, крупных деревьев начала скапливаться и вблизи гидротехнического сооружения на реке Катав, создав угрозу разрушения боновых заграждений. Спасатели Усть-Катавского отряда областной ПСС совместно с сотрудниками местных предприятий расчистили акваторию реки», — сообщили в пресс-центре.

В последние дни июня в ряде районов региона выпала месячная норма осадков, что вызвало резкий подъем уровня воды в реках, в ряде случаев до двух метров. На реке Катав доставлять наиболее крупные объекты на сушу пришлось с помощью кранов и тракторов. Угроза плотине ликвидирована.

Также ПСС пришлось эвакуировать с подтопленных рекой Юрюзань территорий туристов. Из опасных районов было вывезено более двухсот человек.

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В Усть -Катаве (Челябинская область) специалисты поисково-спасательной службы предотвратили разрушение плотины. Об этом 2 июля сообщили в пресс-центре ПСС. «После сильных дождей с затопленных территорий ливневые потоки смели в воду весь природный мусор. Огромная масса сухостоя, крупных деревьев начала скапливаться и вблизи гидротехнического сооружения на реке Катав, создав угрозу разрушения боновых заграждений. Спасатели Усть-Катавского отряда областной ПСС совместно с сотрудниками местных предприятий расчистили акваторию реки», — сообщили в пресс-центре. В последние дни июня в ряде районов региона выпала месячная норма осадков, что вызвало резкий подъем уровня воды в реках, в ряде случаев до двух метров. На реке Катав доставлять наиболее крупные объекты на сушу пришлось с помощью кранов и тракторов. Угроза плотине ликвидирована. Также ПСС пришлось эвакуировать с подтопленных рекой Юрюзань территорий туристов. Из опасных районов было вывезено более двухсот человек.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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