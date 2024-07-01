Челябинские спасатели предотвратили разрушение плотины

В Усть -Катаве (Челябинская область) специалисты поисково-спасательной службы предотвратили разрушение плотины. Об этом 2 июля сообщили в пресс-центре ПСС.
«После сильных дождей с затопленных территорий ливневые потоки смели в воду весь природный мусор. Огромная масса сухостоя, крупных деревьев начала скапливаться и вблизи гидротехнического сооружения на реке Катав, создав угрозу разрушения боновых заграждений. Спасатели Усть-Катавского отряда областной ПСС совместно с сотрудниками местных предприятий расчистили акваторию реки», — сообщили в пресс-центре.
В последние дни июня в ряде районов региона выпала месячная норма осадков, что вызвало резкий подъем уровня воды в реках, в ряде случаев до двух метров. На реке Катав доставлять наиболее крупные объекты на сушу пришлось с помощью кранов и тракторов. Угроза плотине ликвидирована.
Также ПСС пришлось эвакуировать с подтопленных рекой Юрюзань территорий туристов. Из опасных районов было вывезено более двухсот человек.
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