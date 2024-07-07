«Чтобы набережная красивая была»: мэр Моршанска объяснил гибель контрактника на СВО

Мэр Моршанска: наши ребята воюют, чтобы эта нацистская зараза к нам не дошла
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Мэр Моршанска утверждает, что его слова по поводу гибели солдата переврали
Мэр Моршанска утверждает, что его слова по поводу гибели солдата переврали Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Мэр Моршанска Алексей Банников вручил Ордена Мужества сестре погибшего контрактника со словами о том, что тот погиб «за всех нас», а также для благоустройства города. Высказывания Банникова вызвали резкую реакцию жителей, которые посчитали его слова неуместными.По заверению главы города, его просто переврали. Об этом сообщил telegram-канал «Подъем».

«Как бы кто ни передергивал и ни вырывал из контекста, я всегда говорил и говорю, что ребята наши воюют, и, увы, погибают за то, чтобы к нам сюда не дошла эта нацистская зараза. Чтобы <...> город наш продолжал благоустраиваться, и становился все лучше и лучше день ото дня», — передает «Подъем» слова Банникова. Мэр также обвинил определенные силы в попытках рассорить братские народы и подчеркнул, что город будет жить по правде и развиваться вопреки всему.

Банников вручал награды 20 июня 2024 года. Однако видео из репортажа местного телеканала стало популярно в сети лишь спустя две недели с окончания события. В нем мэр Моршанска говорит о том, что контрактник погиб «за всех нас», а также для благоустройства города, включая спортивные площадки и ремонт моста. Высказывания Банникова вызвали резкую реакцию жителей, которые посчитали его слова неуместными.

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Мэр Моршанска Алексей Банников вручил Ордена Мужества сестре погибшего контрактника со словами о том, что тот погиб «за всех нас», а также для благоустройства города. Высказывания Банникова вызвали резкую реакцию жителей, которые посчитали его слова неуместными.По заверению главы города, его просто переврали. Об этом сообщил telegram-канал «Подъем». «Как бы кто ни передергивал и ни вырывал из контекста, я всегда говорил и говорю, что ребята наши воюют, и, увы, погибают за то, чтобы к нам сюда не дошла эта нацистская зараза. Чтобы <...> город наш продолжал благоустраиваться, и становился все лучше и лучше день ото дня», — передает «Подъем» слова Банникова. Мэр также обвинил определенные силы в попытках рассорить братские народы и подчеркнул, что город будет жить по правде и развиваться вопреки всему. Банников вручал награды 20 июня 2024 года. Однако видео из репортажа местного телеканала стало популярно в сети лишь спустя две недели с окончания события. В нем мэр Моршанска говорит о том, что контрактник погиб «за всех нас», а также для благоустройства города, включая спортивные площадки и ремонт моста. Высказывания Банникова вызвали резкую реакцию жителей, которые посчитали его слова неуместными.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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