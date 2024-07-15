В Челябинской области стали строить больше многоквартирных домов. Инфографика

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Площадь квартир в новостройках за год в среднем увеличилась на 23%
Площадь квартир в новостройках за год в среднем увеличилась на 23% Фото:

В Челябинской области в июне 2024 года по сравнению с тем же периодом 2023 года застройщики вывели на рынок на 13% больше многоквартирных домов, а площадь квартир увеличилась в среднем на 23%. В июне на продажу было выставлено девять новых высоток от четырех застройщиков. Это 1,5 тысячи квартир общей площадью 76,3 тысяч квадратных метров.

«В июне 2024 года по сравнению с аналогичным периодом 2023 года застройщики Челябинской области вывели на рынок на 13% больше многоквартирных домов, чем годом ранее. Это 1,50 тысячи квартир совокупной площадью 76,3 тысяч квадратных метров», — сообщили в пресс-службе.

Также в пресс-службе отметили, с начала 2024 года на рынок Челябинской области застройщики вывели 52 объекта или 9,4 тысяч квартир общей площадью 0,46 миллионов квадратных метров. В среднем с начала 2024 года на рынок региона ежедневно выводилось 52 квартиры, как и в 2023 году. При сохранении таких же темпов всего за год на рынок Челябинской области будет выведено 19 тысяч квартир.

По сравнению с июнем 2023 года количество выведенных на рынок региона новых объектов увеличилось на 13%, а относительно мая оно выросло на 125%
По сравнению с июнем 2023 года количество выведенных на рынок региона новых объектов увеличилось на 13%, а относительно мая оно выросло на 125%
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В Челябинской области в июне 2024 года по сравнению с тем же периодом 2023 года застройщики вывели на рынок на 13% больше многоквартирных домов, а площадь квартир увеличилась в среднем на 23%. В июне на продажу было выставлено девять новых высоток от четырех застройщиков. Это 1,5 тысячи квартир общей площадью 76,3 тысяч квадратных метров. «В июне 2024 года по сравнению с аналогичным периодом 2023 года застройщики Челябинской области вывели на рынок на 13% больше многоквартирных домов, чем годом ранее. Это 1,50 тысячи квартир совокупной площадью 76,3 тысяч квадратных метров», — сообщили в пресс-службе. Также в пресс-службе отметили, с начала 2024 года на рынок Челябинской области застройщики вывели 52 объекта или 9,4 тысяч квартир общей площадью 0,46 миллионов квадратных метров. В среднем с начала 2024 года на рынок региона ежедневно выводилось 52 квартиры, как и в 2023 году. При сохранении таких же темпов всего за год на рынок Челябинской области будет выведено 19 тысяч квартир.
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