В Челябинской области в июне 2024 года по сравнению с тем же периодом 2023 года застройщики вывели на рынок на 13% больше многоквартирных домов, а площадь квартир увеличилась в среднем на 23%. В июне на продажу было выставлено девять новых высоток от четырех застройщиков. Это 1,5 тысячи квартир общей площадью 76,3 тысяч квадратных метров.
«В июне 2024 года по сравнению с аналогичным периодом 2023 года застройщики Челябинской области вывели на рынок на 13% больше многоквартирных домов, чем годом ранее. Это 1,50 тысячи квартир совокупной площадью 76,3 тысяч квадратных метров», — сообщили в пресс-службе.
Также в пресс-службе отметили, с начала 2024 года на рынок Челябинской области застройщики вывели 52 объекта или 9,4 тысяч квартир общей площадью 0,46 миллионов квадратных метров. В среднем с начала 2024 года на рынок региона ежедневно выводилось 52 квартиры, как и в 2023 году. При сохранении таких же темпов всего за год на рынок Челябинской области будет выведено 19 тысяч квартир.
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