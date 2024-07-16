Зеленский заявил о «позитивных сигналах» по атакам на РФ

Зеленский: в вопросе ударов по РФ западным оружием есть прогресс
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Киев надеется получить разрешение бить по РФ западным оружием Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что Киев начал получать «позитивные сигналы» по вопросу использования западного вооружения для ударов по России. Об этом он заявил во время пресс-конференции.

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«Мы начали получать некоторые позитивные сигналы об использовании средств дальнего радиуса действия: некоторые», — сказал Владимир Зеленский. Его слова приводит Politico.

Зеленский уже давно добивается разрешения от Запада бить вглубь России. Так, в СМИ писали, что украинская сторона получила одобрение от Германии. Кроме того, сообщалось, что президент США Джо Байден якобы тайно одобрил атаки по территориям РФ.

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Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что Киев начал получать «позитивные сигналы» по вопросу использования западного вооружения для ударов по России. Об этом он заявил во время пресс-конференции. «Мы начали получать некоторые позитивные сигналы об использовании средств дальнего радиуса действия: некоторые», — сказал Владимир Зеленский. Его слова приводит Politico. Зеленский уже давно добивается разрешения от Запада бить вглубь России. Так, в СМИ писали, что украинская сторона получила одобрение от Германии. Кроме того, сообщалось, что президент США Джо Байден якобы тайно одобрил атаки по территориям РФ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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