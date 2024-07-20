На месте ЧП введено реверсивное движение
На территории Катав-Ивановского района, на участке автодороги М5 «Урал» Москва-Челябинск, сгорел грузовой автомобиль. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД по региону.
«ЧП на территории Катав-Ивановского района на 1653 км автодороги М5. Произошло возгорание грузового транспортного средства», — сообщили в пресс-службе.
Судя по кадрам, грузовик выгорел дотла. На месте происшествия введено реверсивное движение.
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