20 июля 2024

На челябинском участке трассы М5 сгорел дотла грузовик. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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На месте ЧП введено реверсивное движение
На месте ЧП введено реверсивное движение Фото:

На территории Катав-Ивановского района, на участке автодороги М5 «Урал» Москва-Челябинск, сгорел грузовой автомобиль. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД по региону.

«ЧП на территории Катав-Ивановского района на 1653 км автодороги М5. Произошло возгорание грузового транспортного средства», — сообщили в пресс-службе.

Судя по кадрам, грузовик выгорел дотла. На месте происшествия введено реверсивное движение.

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На территории Катав-Ивановского района, на участке автодороги М5 «Урал» Москва-Челябинск, сгорел грузовой автомобиль. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД по региону. «ЧП на территории Катав-Ивановского района на 1653 км автодороги М5. Произошло возгорание грузового транспортного средства», — сообщили в пресс-службе. Судя по кадрам, грузовик выгорел дотла. На месте происшествия введено реверсивное движение.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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