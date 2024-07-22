Новостройки в Екатеринбурге рекордно подорожали

22 июля 2024 в 13:18 Размер текста - 17 +

В июне цена одного квадратного метра новостройки достигла 153,3 тысяч Фото: Илья Московец © URA.RU В июне 2024 года средняя стоимость одного квадратного метра в новостройках Екатеринбурга достигла 153,3 тысяч рублей, что является ценовым максимумом с начала года. Данными об изменениях цен с URA.RU поделились в сервисе цифровой аналитики первичной недвижимости «Объектив». «В июне средняя цена одного квадратного метра в новостройках Екатеринбурга достигла ценового максимума — 153,3 тысяч рублей. С начала 2024-го цена выросла на 7,2%, динамика за год составила +22,5%», — говорится в релизе. Там же отмечается, что в период май—июнь на первичном рынке произошел наиболее существенный рост цен из-за отмены льготной ипотеки с 1 июля. За месяц стоимость квартир выросла на 250 тысяч рублей — до 7,6 миллиона рублей. По данным сервиса, в июне 2023-го средняя цена одного квадратного метра квартиры в новостройках составляла 125,1 тысяч рублей. А в январе того же года один квадратный метр стоил 121,0 тысяч рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В июне 2024 года средняя стоимость одного квадратного метра в новостройках Екатеринбурга достигла 153,3 тысяч рублей, что является ценовым максимумом с начала года. Данными об изменениях цен с URA.RU поделились в сервисе цифровой аналитики первичной недвижимости «Объектив». «В июне средняя цена одного квадратного метра в новостройках Екатеринбурга достигла ценового максимума — 153,3 тысяч рублей. С начала 2024-го цена выросла на 7,2%, динамика за год составила +22,5%», — говорится в релизе. Там же отмечается, что в период май—июнь на первичном рынке произошел наиболее существенный рост цен из-за отмены льготной ипотеки с 1 июля. За месяц стоимость квартир выросла на 250 тысяч рублей — до 7,6 миллиона рублей. По данным сервиса, в июне 2023-го средняя цена одного квадратного метра квартиры в новостройках составляла 125,1 тысяч рублей. А в январе того же года один квадратный метр стоил 121,0 тысяч рублей.