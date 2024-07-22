Полицейские поймали мужчину, который сжег рыбака в костре в Верхней Туре. Фото

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Обвиняемый заключен под стражу
Обвиняемый заключен под стражу Фото:

В Верхней Туре (Свердловская область) пойман 26-летний мужчина, который во время рыбалки вечером 18 июля поссорился с собутыльником, до смерти избил его и попытался избавиться от тела в костре. Обвиняемый сейчас находится под стражей, рассказали в пресс-службе регионального СУ СКР.

«Обвиняемый, находясь на берегу Верхнетуринского пруда, распивал спиртное со своим знакомым. Между мужчинами произошел конфликт. Обвиняемый счел высказанные в его адрес слова оскорбительными, в связи с чем ударил своего оппонента кулаком, а потом нанес ему несколько ударов по голове найденным на месте распития камнем. От полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия. Фигурант попытался избавиться от тела путём его сожжения в костре», — следует из сообщения. Назначен ряд экспертиз.

По словам руководителя пресс-службы свердловского глава МВД Валерия Горелых, труп обнаружила во время прогулки местная жительница. Личность погибшего и причину смерти установили сыщики уголовного розыска ОВД Кушвы. «Проанализировав съемки с камер видеонаблюдения по пути следования потерпевшего, представители МВД и СКР вышли на след подозреваемого и вскоре задержали его», — сказал полковник Горелых, отметив, что задержанный уже дал признательные показания.

Информация о найденном трупе появилась утром 19 июля. Погибшего звали Валерием Полозовым. В городе он был на хорошем счету. Прощания с ним должны были состояться 22 июля в 14:00.

На месте происшествия были разбросаны бутылки из под алкоголя, рыболовные снасти, тушенка и вставная челюсть
На месте происшествия были разбросаны бутылки из под алкоголя, рыболовные снасти, тушенка и вставная челюсть
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В Верхней Туре (Свердловская область) пойман 26-летний мужчина, который во время рыбалки вечером 18 июля поссорился с собутыльником, до смерти избил его и попытался избавиться от тела в костре. Обвиняемый сейчас находится под стражей, рассказали в пресс-службе регионального СУ СКР. «Обвиняемый, находясь на берегу Верхнетуринского пруда, распивал спиртное со своим знакомым. Между мужчинами произошел конфликт. Обвиняемый счел высказанные в его адрес слова оскорбительными, в связи с чем ударил своего оппонента кулаком, а потом нанес ему несколько ударов по голове найденным на месте распития камнем. От полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия. Фигурант попытался избавиться от тела путём его сожжения в костре», — следует из сообщения. Назначен ряд экспертиз. По словам руководителя пресс-службы свердловского глава МВД Валерия Горелых, труп обнаружила во время прогулки местная жительница. Личность погибшего и причину смерти установили сыщики уголовного розыска ОВД Кушвы. «Проанализировав съемки с камер видеонаблюдения по пути следования потерпевшего, представители МВД и СКР вышли на след подозреваемого и вскоре задержали его», — сказал полковник Горелых, отметив, что задержанный уже дал признательные показания. Информация о найденном трупе появилась утром 19 июля. Погибшего звали Валерием Полозовым. В городе он был на хорошем счету. Прощания с ним должны были состояться 22 июля в 14:00.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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