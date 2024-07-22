В Верхней Туре (Свердловская область) пойман 26-летний мужчина, который во время рыбалки вечером 18 июля поссорился с собутыльником, до смерти избил его и попытался избавиться от тела в костре. Обвиняемый сейчас находится под стражей, рассказали в пресс-службе регионального СУ СКР.
«Обвиняемый, находясь на берегу Верхнетуринского пруда, распивал спиртное со своим знакомым. Между мужчинами произошел конфликт. Обвиняемый счел высказанные в его адрес слова оскорбительными, в связи с чем ударил своего оппонента кулаком, а потом нанес ему несколько ударов по голове найденным на месте распития камнем. От полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия. Фигурант попытался избавиться от тела путём его сожжения в костре», — следует из сообщения. Назначен ряд экспертиз.
По словам руководителя пресс-службы свердловского глава МВД Валерия Горелых, труп обнаружила во время прогулки местная жительница. Личность погибшего и причину смерти установили сыщики уголовного розыска ОВД Кушвы. «Проанализировав съемки с камер видеонаблюдения по пути следования потерпевшего, представители МВД и СКР вышли на след подозреваемого и вскоре задержали его», — сказал полковник Горелых, отметив, что задержанный уже дал признательные показания.
Информация о найденном трупе появилась утром 19 июля. Погибшего звали Валерием Полозовым. В городе он был на хорошем счету. Прощания с ним должны были состояться 22 июля в 14:00.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!