Чемпионка мира по плаванию раскрыла, что стало после ее жалобы на отель в Екатеринбурге

Пловчиха Ефимова после жалобы переехала в другой отель Екатеринбурга

23 июля 2024 в 19:44 Размер текста - 17 +

Юлия Ефимова рассказала, что поселилась в соседний отель, но также рядом с Кольцово Фото: Владимир Андреев © URA.RU Чемпионка мира по плаванию Юлия Ефимова, которая высмеяла плохие условия проживания в одной из гостиниц Екатеринбурга, переселилась в другой отель. Девушка приехала на Урал, чтобы выступать на Кубке России по плаванию. Об этом спортсменка рассказала URA.RU во время пресс-подхода. «Я переехала в другой отель, недалеко отсюда. Шикарный отель, поэтому теперь не на что жаловаться. Да и там бы была, наверное, не против остаться, если бы нас поселили либо с командой, либо номер дали чуть побольше. Там еще кондиционеров нет. Я бы с удовольствием все окна бы закрыла [от шума], но кондиционера нет», — заявила спортсменка. Также Ефимова пошутила, что благодаря ее высмеиванию, удалось привлечь больше внимания к Кубку России по плаванию. «Всю работу делаем. Раскручиваем плавание, хоть как-то. Надеюсь, зрителей придет больше. Пустые трибуны, действительно. Пускай приходят, болеют», — иронично отметила чемпионка. Президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников заявил корреспонденту, что удивлен комментариям участницы. «Ефимова достаточно профессиональная спортсменка для того, чтобы самой о себе заботиться. И, как правило, [Ефимова] решает все вопросы самостоятельно. Поэтому я удивлен, что этот вопрос она не решила. К нам она за размещением не обращалась», — уточнил глава федерации. Также Сальников заявил, что сейчас организация работает над тем, чтобы спортсмены в дальнейшем размещались с комфортом, в том числе в Екатеринбурге. Ранее Ефимова высмеяла условия проживания в отеле Екатеринбурга на Кубке России. Судя по видео, спортсменка жила в «A-ОТЕЛЬ Лайнер Аэропорт Екатеринбург». Глава Федерация плавания Москвы Евгений Коротышкин посоветовал спортсменам, которым не нравятся условия, арендовать себе жилье за свой счет. Свердловская федерация плавания пояснила, что заселением пловцов занимались команды регионов, от которых выступают спортсмены. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Чемпионка мира по плаванию Юлия Ефимова, которая высмеяла плохие условия проживания в одной из гостиниц Екатеринбурга, переселилась в другой отель. Девушка приехала на Урал, чтобы выступать на Кубке России по плаванию. Об этом спортсменка рассказала URA.RU во время пресс-подхода. «Я переехала в другой отель, недалеко отсюда. Шикарный отель, поэтому теперь не на что жаловаться. Да и там бы была, наверное, не против остаться, если бы нас поселили либо с командой, либо номер дали чуть побольше. Там еще кондиционеров нет. Я бы с удовольствием все окна бы закрыла [от шума], но кондиционера нет», — заявила спортсменка. Также Ефимова пошутила, что благодаря ее высмеиванию, удалось привлечь больше внимания к Кубку России по плаванию. «Всю работу делаем. Раскручиваем плавание, хоть как-то. Надеюсь, зрителей придет больше. Пустые трибуны, действительно. Пускай приходят, болеют», — иронично отметила чемпионка. Президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников заявил корреспонденту, что удивлен комментариям участницы. «Ефимова достаточно профессиональная спортсменка для того, чтобы самой о себе заботиться. И, как правило, [Ефимова] решает все вопросы самостоятельно. Поэтому я удивлен, что этот вопрос она не решила. К нам она за размещением не обращалась», — уточнил глава федерации. Также Сальников заявил, что сейчас организация работает над тем, чтобы спортсмены в дальнейшем размещались с комфортом, в том числе в Екатеринбурге. Ранее Ефимова высмеяла условия проживания в отеле Екатеринбурга на Кубке России. Судя по видео, спортсменка жила в «A-ОТЕЛЬ Лайнер Аэропорт Екатеринбург». Глава Федерация плавания Москвы Евгений Коротышкин посоветовал спортсменам, которым не нравятся условия, арендовать себе жилье за свой счет. Свердловская федерация плавания пояснила, что заселением пловцов занимались команды регионов, от которых выступают спортсмены.