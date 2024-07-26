Челябинское заксобрание выделило более миллиарда рублей на борьбу с онкологией

Депутаты законодательного собрания Челябинской области выделили 1,2 миллиарда рублей из областного бюджета дополнительно на борьбу с онкозаболеваниями. Об этом 26 июля сообщили в пресс-службе заксобрания.
«К сожалению, проблема онкологической заболеваемости в последние десятилетия становится все более актуальной и занимает одно из первых мест в структуре заболеваемости жителей нашего региона. Поэтому было принято решение направить фонду обязательного медицинского страхования региона дополнительные средства на оказание медицинской помощи онкобольным», — цитируют в пресс-службе спикера ЗСО Олега Гербера.
Как сообщила на заседании заксобрания руководитель регионального фонда ОМС Агата Ткачева, после выделения дополнительных денег доходы фонда в текущем году составят 71,6 миллиарда рублей, расходы — 73,1 миллиарда рублей. Дефицит будет покрыт остатками средств, имевшимися на счете фонда на начало года.
Как сообщало URA.RU, в прошлом году Челябинской области не хватило квот на лечение онкологии, в том числе для проведения химиотерапии. Пришлось выделять на эти цели дополнительные средства из областного бюджета.
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