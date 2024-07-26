Челябинское заксобрание выделило более миллиарда рублей на борьбу с онкологией

© Служба новостей «URA.RU»
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Олег Гербер отметил, что проблема онкозаболеваний становится все более актуальной
Олег Гербер отметил, что проблема онкозаболеваний становится все более актуальной Фото:

Депутаты законодательного собрания Челябинской области выделили 1,2 миллиарда рублей из областного бюджета дополнительно на борьбу с онкозаболеваниями. Об этом 26 июля сообщили в пресс-службе заксобрания.

«К сожалению, проблема онкологической заболеваемости в последние десятилетия становится все более актуальной и занимает одно из первых мест в структуре заболеваемости жителей нашего региона. Поэтому было принято решение направить фонду обязательного медицинского страхования региона дополнительные средства на оказание медицинской помощи онкобольным», — цитируют в пресс-службе спикера ЗСО Олега Гербера.

Как сообщила на заседании заксобрания руководитель регионального фонда ОМС Агата Ткачева, после выделения дополнительных денег доходы фонда в текущем году составят 71,6 миллиарда рублей, расходы — 73,1 миллиарда рублей. Дефицит будет покрыт остатками средств, имевшимися на счете фонда на начало года.

Как сообщало URA.RU, в прошлом году Челябинской области не хватило квот на лечение онкологии, в том числе для проведения химиотерапии. Пришлось выделять на эти цели дополнительные средства из областного бюджета.

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Депутаты законодательного собрания Челябинской области выделили 1,2 миллиарда рублей из областного бюджета дополнительно на борьбу с онкозаболеваниями. Об этом 26 июля сообщили в пресс-службе заксобрания. «К сожалению, проблема онкологической заболеваемости в последние десятилетия становится все более актуальной и занимает одно из первых мест в структуре заболеваемости жителей нашего региона. Поэтому было принято решение направить фонду обязательного медицинского страхования региона дополнительные средства на оказание медицинской помощи онкобольным», — цитируют в пресс-службе спикера ЗСО Олега Гербера. Как сообщила на заседании заксобрания руководитель регионального фонда ОМС Агата Ткачева, после выделения дополнительных денег доходы фонда в текущем году составят 71,6 миллиарда рублей, расходы — 73,1 миллиарда рублей. Дефицит будет покрыт остатками средств, имевшимися на счете фонда на начало года. Как сообщало URA.RU, в прошлом году Челябинской области не хватило квот на лечение онкологии, в том числе для проведения химиотерапии. Пришлось выделять на эти цели дополнительные средства из областного бюджета.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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