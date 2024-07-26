В челябинском селе из-за дождя фестиваль, где проверяют здоровье, перенесли в ДК

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Открытие второго корпуса клиники УГМК-Здоровье. Екатеринбург, график, кардиограмма, электрокардиограф, экг, экг-монитор
На фестивале в Доме культуры будут делать ЭКГ Фото:

Передвижной фестиваль «Челябинская область — большая семья», который проходит сегодня, 26 июля, в селе Миасское Челябинской области, из-за погодных условий перенесли в здание Дома культуры. Об этом сообщили в группе фестиваля в соцсети «ВКонтакте».

«Внимание жители села Миасское! В связи с погодными условиями фестиваль переносится в Дом культуры. Программа остальных Министерств никак не изменится», — говорится в сообщении.

На площадке фестиваля в Миасском можно будет пройти ЭКГ и флюорографию, а также сдать кровь. Другие специалисты будут проводить приемы в местной поликлинике. В Доме культуры будут работать координаторы, которые смогут направить на прием к врачу без очереди.

Ранее сообщалось, что с 22 июля по 4 сентября в Челябинскую область приедет объединенная группировка из семи министерств и главных управлений региона для проведения фестиваля «Челябинская область — большая семья», где будут проверять здоровье. Мероприятия пройдут в 44 городах и селах области. Подробнее — в афише URA.RU.

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Передвижной фестиваль «Челябинская область — большая семья», который проходит сегодня, 26 июля, в селе Миасское Челябинской области, из-за погодных условий перенесли в здание Дома культуры. Об этом сообщили в группе фестиваля в соцсети «ВКонтакте». «Внимание жители села Миасское! В связи с погодными условиями фестиваль переносится в Дом культуры. Программа остальных Министерств никак не изменится», — говорится в сообщении. На площадке фестиваля в Миасском можно будет пройти ЭКГ и флюорографию, а также сдать кровь. Другие специалисты будут проводить приемы в местной поликлинике. В Доме культуры будут работать координаторы, которые смогут направить на прием к врачу без очереди. Ранее сообщалось, что с 22 июля по 4 сентября в Челябинскую область приедет объединенная группировка из семи министерств и главных управлений региона для проведения фестиваля «Челябинская область — большая семья», где будут проверять здоровье. Мероприятия пройдут в 44 городах и селах области. Подробнее — в афише URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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