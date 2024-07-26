Около Юрюзани в Катав-Ивановском районе (Челябинская область) 26 июля погиб человек. Как сообщили в пресс-службе упрдор «Южный Урал», столкнулись грузовой и легковой автомобили.
«Сегодня, 26 июля, в 12 часов 55 минут зафиксировано попутное столкновение легкового и грузового автомобилей. Погиб один человек», — сообщили в организации.
В пресс-службе управления ГАИ по региону URA.RU уточнили, что погибший ехал в легковом авто. Столкновение произошло на 1650-м километре трассы М-5, что напротив Юрюзани. В связи с происшествием было организовано реверсивное движение. На месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции.
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