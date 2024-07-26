Возле челябинского города в ДТП погиб человек. Фото

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На участке дороги после ДТП организовано реверсивное движение
На участке дороги после ДТП организовано реверсивное движение Фото:

Около Юрюзани в Катав-Ивановском районе (Челябинская область) 26 июля погиб человек. Как сообщили в пресс-службе упрдор «Южный Урал», столкнулись грузовой и легковой автомобили.

«Сегодня, 26 июля, в 12 часов 55 минут зафиксировано попутное столкновение легкового и грузового автомобилей. Погиб один человек», — сообщили в организации.

В пресс-службе управления ГАИ по региону URA.RU уточнили, что погибший ехал в легковом авто. Столкновение произошло на 1650-м километре трассы М-5, что напротив Юрюзани. В связи с происшествием было организовано реверсивное движение. На месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции.

Погибший ехал в легковом авто
Погибший ехал в легковом авто
Фото:

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Около Юрюзани в Катав-Ивановском районе (Челябинская область) 26 июля погиб человек. Как сообщили в пресс-службе упрдор «Южный Урал», столкнулись грузовой и легковой автомобили. «Сегодня, 26 июля, в 12 часов 55 минут зафиксировано попутное столкновение легкового и грузового автомобилей. Погиб один человек», — сообщили в организации. В пресс-службе управления ГАИ по региону URA.RU уточнили, что погибший ехал в легковом авто. Столкновение произошло на 1650-м километре трассы М-5, что напротив Юрюзани. В связи с происшествием было организовано реверсивное движение. На месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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