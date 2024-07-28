Пять человек пострадали в смертельной аварии в Свердловской области. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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В ДТП пострадали дети 9 и 16 лет (архивное фото)
В ДТП пострадали дети 9 и 16 лет (архивное фото) Фото:

На трассе Екатеринбург-Арамиль 28 июля произошло смертельное ДТП. Женщина за рулем иномарки выехала на встречку и столкнулась с автомобилем УАЗ. Водитель отечественного авто погиб на месте, а также пострадали пассажиры «буханки» — две женщины и двое детей. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Свердловской области.

«Водитель автомобиля «Фольксваген», двигаясь по автодороге Екатеринбург-Арамиль, при совершении обгона на полосе встречного движения допустила столкновение с автомобилем УАЗ, который двигался навстречу. В результате ДТП 59-летний водитель УАЗа скончался на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи», — говорится в telegram-канале ведомства.

Также пострадали пассажиры автомобиля УАЗ – две женщины и дети 9 и 16 лет. Водитель «Фольксвагена» была госпитализирована. В связи с инцидентом ГИБДД напоминает водителям о необходимости соблюдения скоростного режима, учета дорожных и погодных условий и избегания рискованных маневров на дороге.

На месте ДТП работают специалисты ГИБДД, следственно-оперативная группа, медики и МЧС
На месте ДТП работают специалисты ГИБДД, следственно-оперативная группа, медики и МЧС
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На трассе Екатеринбург-Арамиль 28 июля произошло смертельное ДТП. Женщина за рулем иномарки выехала на встречку и столкнулась с автомобилем УАЗ. Водитель отечественного авто погиб на месте, а также пострадали пассажиры «буханки» — две женщины и двое детей. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Свердловской области. «Водитель автомобиля «Фольксваген», двигаясь по автодороге Екатеринбург-Арамиль, при совершении обгона на полосе встречного движения допустила столкновение с автомобилем УАЗ, который двигался навстречу. В результате ДТП 59-летний водитель УАЗа скончался на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи», — говорится в telegram-канале ведомства. Также пострадали пассажиры автомобиля УАЗ – две женщины и дети 9 и 16 лет. Водитель «Фольксвагена» была госпитализирована. В связи с инцидентом ГИБДД напоминает водителям о необходимости соблюдения скоростного режима, учета дорожных и погодных условий и избегания рискованных маневров на дороге.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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