На трассе Екатеринбург-Арамиль 28 июля произошло смертельное ДТП. Женщина за рулем иномарки выехала на встречку и столкнулась с автомобилем УАЗ. Водитель отечественного авто погиб на месте, а также пострадали пассажиры «буханки» — две женщины и двое детей. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Свердловской области.
«Водитель автомобиля «Фольксваген», двигаясь по автодороге Екатеринбург-Арамиль, при совершении обгона на полосе встречного движения допустила столкновение с автомобилем УАЗ, который двигался навстречу. В результате ДТП 59-летний водитель УАЗа скончался на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи», — говорится в telegram-канале ведомства.
Также пострадали пассажиры автомобиля УАЗ – две женщины и дети 9 и 16 лет. Водитель «Фольксвагена» была госпитализирована. В связи с инцидентом ГИБДД напоминает водителям о необходимости соблюдения скоростного режима, учета дорожных и погодных условий и избегания рискованных маневров на дороге.
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