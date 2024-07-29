Более 500 таджикистанцев задержаны в России за наркопреступления

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В России зафиксировано наибольшее число задержанных граждан Таджикистана по обвинению в наркопреступлениях
В России зафиксировано наибольшее число задержанных граждан Таджикистана по обвинению в наркопреступлениях Фото:

В России задержано более 500 граждан Таджикистана по подозрению в совершении наркопреступлений. Об этом рассказал директор Агентства по контролю за наркотиками при президенте Таджикистана Зафаром Самад.

«Более 500 граждан Таджикистана задержали в России по подозрению в совершении преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков в I полугодии 2024 года», — передает слова Самада ТАСС. Он добавил, что в Узбекистане было задержано 23 гражданина Таджикистана, а в Казахстане — трое.

В общей сложности за границей за первые шесть месяцев 2024 года были задержаны 528 граждан Таджикистана, что на 82 человека меньше, чем за аналогичный период прошлого года, когда задержания составили 610 человек. Самад также отметил, что число иностранных граждан, задержанных в Таджикистане за контрабанду и незаконный оборот наркотиков, увеличилось вдвое, достигнув 10 человек за первое полугодие 2024 года.

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В России задержано более 500 граждан Таджикистана по подозрению в совершении наркопреступлений. Об этом рассказал директор Агентства по контролю за наркотиками при президенте Таджикистана Зафаром Самад. «Более 500 граждан Таджикистана задержали в России по подозрению в совершении преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков в I полугодии 2024 года», — передает слова Самада ТАСС. Он добавил, что в Узбекистане было задержано 23 гражданина Таджикистана, а в Казахстане — трое. В общей сложности за границей за первые шесть месяцев 2024 года были задержаны 528 граждан Таджикистана, что на 82 человека меньше, чем за аналогичный период прошлого года, когда задержания составили 610 человек. Самад также отметил, что число иностранных граждан, задержанных в Таджикистане за контрабанду и незаконный оборот наркотиков, увеличилось вдвое, достигнув 10 человек за первое полугодие 2024 года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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