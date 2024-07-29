29 июля 2024

Туареги с флагом Украины и призыв Рогозина: что известно о захвате пленных «Вагнера» в Мали

Повстанцы-туареги позировали с украинским флагом после удара по ЧВК «Вагнер»
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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, флаг украины, украинские военные,  stock
Туареги сфотографировались с флагом Украины после гибели «вагнеровцев» в Мали Фото:

Сенатор от Запорожской области Дмитрий Рогозин выразил необходимость возвращения на родину тел погибших и освобождения пленных бойцов ЧВК «Вагнер», участвовавших в столкновениях в Мали. Повстанцы-туареги позировали с украинским флагом после удара по ЧВК «Вагнер. Что известно о захвате пленных «вагнеровцев» в Африке — в материале URA.RU.

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Пленение бойцов «Вагнера» и переговоры о выкупе

Сообщается о пленении нескольких бойцов ЧВК «Вагнер» и солдат вооруженных сил Мали малийскими боевиками. Информация о переговорах и успешном выкупе пленных появилась в некоторых telegram-каналах. В результате засады погиб известный военный корреспондент Никита Белый, управлявший telegram-каналом Grey Zone. Он планировал опубликовать материалы о деятельности украинских наемников в Африке.

Несколько telegram-каналов, включая Shot, сообщили о выкупе всех плененных бойцов ЧВК «Вагнер», захваченных туарегами в Мали. Авторы данных сообщений ссылались на источники, которые якобы близки к Министерству обороны России. На момент получения последних сообщений от telegram-каналов, не было официального подтверждения от российских государственных органов или представителей ЧВК «Вагнер» касательно выкупа пленных.

Потери бойцов «Вагнера»

По информации telegram-канала «Разгрузка Вагнера», после нескольких дней боев уцелели всего три человека из колонны «Вагнера», подвергшейся нападению. Компания военных консультантов «Вагнер» не озвучила официальное количество своих сотрудников, погибших в боях с туарегскими повстанцами. Ранее агентство Associated Press, ссылаясь на заявление повстанцев, сообщало о тяжелых потерях «Вагнера» и малийской армии. Kyiv Post сообщила о получении эксклюзивной фотографии, на которой повстанцы-туареги позируют с украинским флагом после успешной операции против наемников «Вагнера».

Реакция мирового сообщества и обвинения в адрес Франции и США

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил о поддержке туарегов-исламистов со стороны Франции и США, призвав Россию ответить этим странам. Представитель Главного управления разведки Украины Андрей Юсов подтвердил, что украинская сторона предоставила информацию туарегам для проведения успешной операции против бойцов ЧВК «Вагнер».

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Сенатор от Запорожской области Дмитрий Рогозин выразил необходимость возвращения на родину тел погибших и освобождения пленных бойцов ЧВК «Вагнер», участвовавших в столкновениях в Мали. Повстанцы-туареги позировали с украинским флагом после удара по ЧВК «Вагнер. Что известно о захвате пленных «вагнеровцев» в Африке — в материале URA.RU. Сообщается о пленении нескольких бойцов ЧВК «Вагнер» и солдат вооруженных сил Мали малийскими боевиками. Информация о переговорах и успешном выкупе пленных появилась в некоторых telegram-каналах. В результате засады погиб известный военный корреспондент Никита Белый, управлявший telegram-каналом Grey Zone. Он планировал опубликовать материалы о деятельности украинских наемников в Африке. Несколько telegram-каналов, включая Shot, сообщили о выкупе всех плененных бойцов ЧВК «Вагнер», захваченных туарегами в Мали. Авторы данных сообщений ссылались на источники, которые якобы близки к Министерству обороны России. На момент получения последних сообщений от telegram-каналов, не было официального подтверждения от российских государственных органов или представителей ЧВК «Вагнер» касательно выкупа пленных. По информации telegram-канала «Разгрузка Вагнера», после нескольких дней боев уцелели всего три человека из колонны «Вагнера», подвергшейся нападению. Компания военных консультантов «Вагнер» не озвучила официальное количество своих сотрудников, погибших в боях с туарегскими повстанцами. Ранее агентство Associated Press, ссылаясь на заявление повстанцев, сообщало о тяжелых потерях «Вагнера» и малийской армии. Kyiv Post сообщила о получении эксклюзивной фотографии, на которой повстанцы-туареги позируют с украинским флагом после успешной операции против наемников «Вагнера». Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил о поддержке туарегов-исламистов со стороны Франции и США, призвав Россию ответить этим странам. Представитель Главного управления разведки Украины Андрей Юсов подтвердил, что украинская сторона предоставила информацию туарегам для проведения успешной операции против бойцов ЧВК «Вагнер».
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