Кто такие туареги, напавшие на ЧВК «Вагнер» в Мали

Туареги уничтожили около 50 наемников из «ЧВК Вагнер»

29 июля 2024 в 22:56 Размер текста - 17 +

Колонна «Вагнера» двигалась на подмогу Мали и попала в засаду туарегов-исламистов Фото: Florence Devouard/wikipedia.org/CC BY-SA 3.0 В результате засады туарегов в Мали погибло около 50 наемников из ЧВК «Вагнер», а часть военных частной компании была взята в плен. Также сообщалось о связи группировки с Украиной. О том, кто такие туареги, напавшие на ЧВК — в материале URA.RU. Кто такие туареги Туареги — это кочевой народ в Мали, который имеет богатую культуру и традиции, уходящие корнями в историю Северной Африки. Их образ жизни традиционно связан с кочевым скотоводством. С распространением ислама туареги адаптировали свою культуру, но сохранили свои традиции и обычаи. В последние десятилетия они столкнулись с множеством вызовов, включая политическую маргинализацию, экономические трудности и изменения в климате, которые усугубляют имеющиеся проблемы. Конфликты в Мали и других странах региона, связанные с борьбой за автономию и права туарегов, также стали важным фактором в их истории. Это привело к вооруженной борьбе за признание и права на землю, что лишь ухудшило ситуацию в регионе. Во время войны в Ливии в 2011 году многие туареги получили боевой опыт. В ходе конфликта некоторые из них воевали на стороне Муаммара Каддафи, а после падения его режима многие вернулись в Мали с оружием и военными навыками. После возвращения домой многие туареги начали организовываться в вооруженные группы, такие как Национальный движение освобождения Азавада (MNLA), которое стало одним из ключевых игроков в конфликте за автономию в северной части Мали. Война в Ливии также способствовала распространению оружия и усилению нестабильности в регионе, что привело к эскалации насилия в Мали и соседних странах. Туареги, обладая новым боевым опытом и доступом к оружию, стали более активными в своих требованиях к автономии и правам на свою землю. Нападение туарегов на ЧВК Вагнер в Мали Колонна «Вагнера» двигалась на подмогу Мали и попала в засаду туарегов-исламистов из группировки «Аль-Каида» (организация признана террористической и запрещена в РФ). Туареги частично уничтожили колонну ЧВК «Вагнер», забрав часть военных в плен. Погибло около 50 наемников из ЧВК «Вагнер». Также стало известно, что ЧВК Вагнер подтвердила гибель своих военных в Мали. В telegram-канале «Разгрузка Вагнера» сообщили, что радикалы увеличили число массированных атак, воспользовавшись тяжелым вооружением, БПЛА и шахид-мобилями, что повлекло потери со стороны ЧВК «Вагнер». Повстанцы-туареги позировали с украинским флагом после удара по ЧВК «Вагнер» Повстанцы-туареги позировали в Африке с украинским флагом после удара по ЧВК «Вагнер». Это событие показывает то, что туареги поддерживают Украину, которая преследует наемников «Вагнера» по Африке. Также представитель Главного управления разведки Украины Андрей Юсов признал причастность спецслужб к гибели бойцов частной армии в Мали. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В результате засады туарегов в Мали погибло около 50 наемников из ЧВК «Вагнер», а часть военных частной компании была взята в плен. Также сообщалось о связи группировки с Украиной. О том, кто такие туареги, напавшие на ЧВК — в материале URA.RU. Туареги — это кочевой народ в Мали, который имеет богатую культуру и традиции, уходящие корнями в историю Северной Африки. Их образ жизни традиционно связан с кочевым скотоводством. С распространением ислама туареги адаптировали свою культуру, но сохранили свои традиции и обычаи. В последние десятилетия они столкнулись с множеством вызовов, включая политическую маргинализацию, экономические трудности и изменения в климате, которые усугубляют имеющиеся проблемы. Конфликты в Мали и других странах региона, связанные с борьбой за автономию и права туарегов, также стали важным фактором в их истории. Это привело к вооруженной борьбе за признание и права на землю, что лишь ухудшило ситуацию в регионе. Во время войны в Ливии в 2011 году многие туареги получили боевой опыт. В ходе конфликта некоторые из них воевали на стороне Муаммара Каддафи, а после падения его режима многие вернулись в Мали с оружием и военными навыками. После возвращения домой многие туареги начали организовываться в вооруженные группы, такие как Национальный движение освобождения Азавада (MNLA), которое стало одним из ключевых игроков в конфликте за автономию в северной части Мали. Война в Ливии также способствовала распространению оружия и усилению нестабильности в регионе, что привело к эскалации насилия в Мали и соседних странах. Туареги, обладая новым боевым опытом и доступом к оружию, стали более активными в своих требованиях к автономии и правам на свою землю. Колонна «Вагнера» двигалась на подмогу Мали и попала в засаду туарегов-исламистов из группировки «Аль-Каида» (организация признана террористической и запрещена в РФ). Туареги частично уничтожили колонну ЧВК «Вагнер», забрав часть военных в плен. Погибло около 50 наемников из ЧВК «Вагнер». Также стало известно, что ЧВК Вагнер подтвердила гибель своих военных в Мали. В telegram-канале «Разгрузка Вагнера» сообщили, что радикалы увеличили число массированных атак, воспользовавшись тяжелым вооружением, БПЛА и шахид-мобилями, что повлекло потери со стороны ЧВК «Вагнер». Повстанцы-туареги позировали в Африке с украинским флагом после удара по ЧВК «Вагнер». Это событие показывает то, что туареги поддерживают Украину, которая преследует наемников «Вагнера» по Африке. Также представитель Главного управления разведки Украины Андрей Юсов признал причастность спецслужб к гибели бойцов частной армии в Мали.