Автор Grey Zone перед гибелью хотел показать украинских наемников в Африке

Администратор близкого к частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» telegram-канала Grey Zone с позывным «Белый» собирался опубликовать кадры с украинскими наемниками в Африке. Блогер не успел совершить желаемое, поскольку погиб в ходе атаки боевиков в Мали.
«В распоряжении RT оказались фотографии украинских наёмников из Африки, которые работают на стороне сепаратистов из племени туарегов. Эти кадры собирался опубликовать администратор военного Telegram-канала Grey Zone Никита, известный под позывными «Белый» и «Пятисотый», но не успел», — сообщает RT.
Отмечается, что перед гибелью от рук малийских боевиков блогер получил информацию об африканских сепаратистах, которых на Украине инструктируют как управлять FPV-дронами. По данным RT, «Белый» собирался опубликовать собранные материалы после возвращения с передовой.
Ранее стало известно о нападении малийских боевиков на колонну «Вагнера» в Мали. Не менее 20 наемников погибли в ходе атаки, еще несколько оказались в плену, передает RT. Как выяснилось позднее, среди не переживших нападение оказался Никита «Белый», администратор Grey Zone.
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