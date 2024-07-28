28 июля 2024

Автор Grey Zone перед гибелью хотел показать украинских наемников в Африке

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Погибший блогер собирался обнародовать информацию об украинских наемниках в Африке
Погибший блогер собирался обнародовать информацию об украинских наемниках в Африке Фото:

Администратор близкого к частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» telegram-канала Grey Zone с позывным «Белый» собирался опубликовать кадры с украинскими наемниками в Африке. Блогер не успел совершить желаемое, поскольку погиб в ходе атаки боевиков в Мали. 

«В распоряжении RT оказались фотографии украинских наёмников из Африки, которые работают на стороне сепаратистов из племени туарегов. Эти кадры собирался опубликовать администратор военного Telegram-канала Grey Zone Никита, известный под позывными «Белый» и «Пятисотый», но не успел», — сообщает RT.

Отмечается, что перед гибелью от рук малийских боевиков блогер получил информацию об африканских сепаратистах, которых на Украине инструктируют как управлять FPV-дронами. По данным RT, «Белый» собирался опубликовать собранные материалы после возвращения с передовой.

Ранее стало известно о нападении малийских боевиков на колонну «Вагнера» в Мали. Не менее 20 наемников погибли в ходе атаки, еще несколько оказались в плену, передает RT. Как выяснилось позднее, среди не переживших нападение оказался Никита «Белый», администратор Grey Zone.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Администратор близкого к частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» telegram-канала Grey Zone с позывным «Белый» собирался опубликовать кадры с украинскими наемниками в Африке. Блогер не успел совершить желаемое, поскольку погиб в ходе атаки боевиков в Мали.  «В распоряжении RT оказались фотографии украинских наёмников из Африки, которые работают на стороне сепаратистов из племени туарегов. Эти кадры собирался опубликовать администратор военного Telegram-канала Grey Zone Никита, известный под позывными «Белый» и «Пятисотый», но не успел», — сообщает RT. Отмечается, что перед гибелью от рук малийских боевиков блогер получил информацию об африканских сепаратистах, которых на Украине инструктируют как управлять FPV-дронами. По данным RT, «Белый» собирался опубликовать собранные материалы после возвращения с передовой. Ранее стало известно о нападении малийских боевиков на колонну «Вагнера» в Мали. Не менее 20 наемников погибли в ходе атаки, еще несколько оказались в плену, передает RT. Как выяснилось позднее, среди не переживших нападение оказался Никита «Белый», администратор Grey Zone.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...