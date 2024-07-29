Рогозин призвал освободить бойцов ЧВК «Вагнер» из плена в Мали

30 июля 2024 в 00:12 Размер текста - 17 +

Сенатор Рогозин похоронить бойцов ЧВК «Вагнер» из плена в Мали с честью Фото: Роман Наумов © URA.RU Сенатор от Запорожской области Дмитрий Рогозин заявил о необходимости возвращения в Россию тел погибших и освобождения пленных бойцов ЧВК «Вагнер», убитых и захваченных в плен в ходе столкновений в Мали. Об этом он написал в своем telegram-канале. «Надо сделать все возможное, чтоб вызволить наших живых парней из плена у этих басмачей и забрать тела погибших героев-вагнеровцев. Всех парней с честью похоронить. Живых — вернуть на Родину и принять как героев», — считает Рогозин. По сообщениям Reuters и AP от 28 июля, в столкновениях в городе Тинзауатен на севере Мали туареги нанесли поражение колонне малийской армии и российских наемников, захватив их технику. Представитель CSP Мохамед Эль-Маулуд Рамадан утверждает, что противник понес значительные потери, а часть солдат и бойцов ЧВК сдались в плен Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Сенатор от Запорожской области Дмитрий Рогозин заявил о необходимости возвращения в Россию тел погибших и освобождения пленных бойцов ЧВК «Вагнер», убитых и захваченных в плен в ходе столкновений в Мали. Об этом он написал в своем telegram-канале. «Надо сделать все возможное, чтоб вызволить наших живых парней из плена у этих басмачей и забрать тела погибших героев-вагнеровцев. Всех парней с честью похоронить. Живых — вернуть на Родину и принять как героев», — считает Рогозин. По сообщениям Reuters и AP от 28 июля, в столкновениях в городе Тинзауатен на севере Мали туареги нанесли поражение колонне малийской армии и российских наемников, захватив их технику. Представитель CSP Мохамед Эль-Маулуд Рамадан утверждает, что противник понес значительные потери, а часть солдат и бойцов ЧВК сдались в плен