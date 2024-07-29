29 июля 2024

Рогозин призвал освободить бойцов ЧВК «Вагнер» из плена в Мали

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Сенатор Рогозин похоронить бойцов ЧВК «Вагнер» из плена в Мали с честью Фото:

Сенатор от Запорожской области Дмитрий Рогозин заявил о необходимости возвращения в Россию тел погибших и освобождения пленных бойцов ЧВК «Вагнер», убитых и захваченных в плен в ходе столкновений в Мали. Об этом он написал в своем telegram-канале.

«Надо сделать все возможное, чтоб вызволить наших живых парней из плена у этих басмачей и забрать тела погибших героев-вагнеровцев. Всех парней с честью похоронить. Живых — вернуть на Родину и принять как героев», — считает Рогозин.

По сообщениям Reuters и AP от 28 июля, в столкновениях в городе Тинзауатен на севере Мали туареги нанесли поражение колонне малийской армии и российских наемников, захватив их технику. Представитель CSP Мохамед Эль-Маулуд Рамадан утверждает, что противник понес значительные потери, а часть солдат и бойцов ЧВК сдались в плен

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Сенатор от Запорожской области Дмитрий Рогозин заявил о необходимости возвращения в Россию тел погибших и освобождения пленных бойцов ЧВК «Вагнер», убитых и захваченных в плен в ходе столкновений в Мали. Об этом он написал в своем telegram-канале. «Надо сделать все возможное, чтоб вызволить наших живых парней из плена у этих басмачей и забрать тела погибших героев-вагнеровцев. Всех парней с честью похоронить. Живых — вернуть на Родину и принять как героев», — считает Рогозин. По сообщениям Reuters и AP от 28 июля, в столкновениях в городе Тинзауатен на севере Мали туареги нанесли поражение колонне малийской армии и российских наемников, захватив их технику. Представитель CSP Мохамед Эль-Маулуд Рамадан утверждает, что противник понес значительные потери, а часть солдат и бойцов ЧВК сдались в плен
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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