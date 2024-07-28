В России назвали виновников нападения на ЧВК «Вагнер» в Африке

Депутат Чепа: за нападением на бойцов ЧВК «Вагнер» в Африке стоит Запад

28 июля 2024 в 13:48 Размер текста - 17 +

За засадой на малийские правительственные войска и бойцов ЧВК «Вагнер» могли стоять французы и американцы, считает Алексей Чепа Фото: LIFE TIEMOKO/EPA/ТАСС Туарегов-исламистов, которые напали на бойцов ЧВК «Вагнер» в Мали (Африка), поддерживают и курируют Франция и США. Россия должна ответить этим странам. Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. «Туарегов поддерживают французы. И в Буркина-Фасо, и в Мали точно находится Blackwater (американская ЧВК, — прим. URA.RU). Они координируют и помогают туарегам в проведении всех террористических действий», — сообщил Алексей Чепа в беседе с « Лентой.ру ». Он думает, что Россия будет отвечать на эти действия. Новость по теме Бойцов ЧВК «Вагнер» взяли в плен в Африке, погиб военкор: что известно к этому часу В войне с сепаратистами правительственным войскам Мали помогает ЧВК «Вагнер». 27 июля на колонну бойцов «Вагнера» и ВС Мали напал отряд туарегов-исламистов, после чего арабо-туарегская коалиция заявила о разгроме правительственных войск в Мали. Стало известно о 50 погибших бойцах «Вагнера». Информацию об этом передает «Царьград». Туареги — африканское племя, которое больше века пытается силовыми методами создать независимое государство на континенте. Среди них есть и радикальные исламисты. Об этом сообщает МК.RU . Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Туарегов-исламистов, которые напали на бойцов ЧВК «Вагнер» в Мали (Африка), поддерживают и курируют Франция и США. Россия должна ответить этим странам. Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. «Туарегов поддерживают французы. И в Буркина-Фасо, и в Мали точно находится Blackwater (американская ЧВК, — прим. URA.RU). Они координируют и помогают туарегам в проведении всех террористических действий», — сообщил Алексей Чепа в беседе с «Лентой.ру». Он думает, что Россия будет отвечать на эти действия. В войне с сепаратистами правительственным войскам Мали помогает ЧВК «Вагнер». 27 июля на колонну бойцов «Вагнера» и ВС Мали напал отряд туарегов-исламистов, после чего арабо-туарегская коалиция заявила о разгроме правительственных войск в Мали. Стало известно о 50 погибших бойцах «Вагнера». Информацию об этом передает «Царьград». Туареги — африканское племя, которое больше века пытается силовыми методами создать независимое государство на континенте. Среди них есть и радикальные исламисты. Об этом сообщает МК.RU.