В России назвали виновников нападения на ЧВК «Вагнер» в Африке

Депутат Чепа: за нападением на бойцов ЧВК «Вагнер» в Африке стоит Запад
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
файл
За засадой на малийские правительственные войска и бойцов ЧВК «Вагнер» могли стоять французы и американцы, считает Алексей Чепа Фото:

Туарегов-исламистов, которые напали на бойцов ЧВК «Вагнер» в Мали (Африка), поддерживают и курируют Франция и США. Россия должна ответить этим странам. Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

«Туарегов поддерживают французы. И в Буркина-Фасо, и в Мали точно находится Blackwater (американская ЧВК, — прим. URA.RU). Они координируют и помогают туарегам в проведении всех террористических действий», — сообщил Алексей Чепа в беседе с «Лентой.ру». Он думает, что Россия будет отвечать на эти действия.

Новость по теме
Бойцов ЧВК «Вагнер» взяли в плен в Африке, погиб военкор: что известно к этому часу

В войне с сепаратистами правительственным войскам Мали помогает ЧВК «Вагнер». 27 июля на колонну бойцов «Вагнера» и ВС Мали напал отряд туарегов-исламистов, после чего арабо-туарегская коалиция заявила о разгроме правительственных войск в Мали. Стало известно о 50 погибших бойцах «Вагнера». Информацию об этом передает «Царьград».

Туареги — африканское племя, которое больше века пытается силовыми методами создать независимое государство на континенте. Среди них есть и радикальные исламисты. Об этом сообщает МК.RU.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Туарегов-исламистов, которые напали на бойцов ЧВК «Вагнер» в Мали (Африка), поддерживают и курируют Франция и США. Россия должна ответить этим странам. Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. «Туарегов поддерживают французы. И в Буркина-Фасо, и в Мали точно находится Blackwater (американская ЧВК, — прим. URA.RU). Они координируют и помогают туарегам в проведении всех террористических действий», — сообщил Алексей Чепа в беседе с «Лентой.ру». Он думает, что Россия будет отвечать на эти действия. В войне с сепаратистами правительственным войскам Мали помогает ЧВК «Вагнер». 27 июля на колонну бойцов «Вагнера» и ВС Мали напал отряд туарегов-исламистов, после чего арабо-туарегская коалиция заявила о разгроме правительственных войск в Мали. Стало известно о 50 погибших бойцах «Вагнера». Информацию об этом передает «Царьград». Туареги — африканское племя, которое больше века пытается силовыми методами создать независимое государство на континенте. Среди них есть и радикальные исламисты. Об этом сообщает МК.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...