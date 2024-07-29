Повстанцы-туареги позировали с украинским флагом после удара по ЧВК «Вагнер»

29 июля 2024 в 20:31 Размер текста - 17 +

Это событие свидетельствует о поддержке туарегами Украины, которая преследует наемников «Вагнера» по Африке Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Повстанцы-туареги позировали в Африке с украинским флагом после удара по ЧВК «Вагнер». Об этом сообщили в англоязычной газете Kyiv Post. «В понедельник, 29 июля, издание Kyiv Post получило эксклюзивную фотографию от источников в секторе обороны и безопасности Украины, на которой повстанцы-туареги позируют с украинским флагом после того, как они только что нанесли крупное поражение финансируемым российским государством наемникам из ЧВК „Вагнер“ в Мали», — рассказали в англоязычной газете . Туареги получили информацию, что позволило провести успешную военную операцию против российских военных преступников. Это событие свидетельствует о поддержке туарегами Украины, которая преследует наемников «Вагнера» по Африке. На колонну бойцов «Вагнера» 27 июля напал отряд туарегов-исламистов, которые проживают на территории Африки. «Царьград» сообщает, что в результате засады туареги погибли около 50 наемников из ЧВК «Вагнер», а часть колонны взята в плен. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Повстанцы-туареги позировали в Африке с украинским флагом после удара по ЧВК «Вагнер». Об этом сообщили в англоязычной газете Kyiv Post. «В понедельник, 29 июля, издание Kyiv Post получило эксклюзивную фотографию от источников в секторе обороны и безопасности Украины, на которой повстанцы-туареги позируют с украинским флагом после того, как они только что нанесли крупное поражение финансируемым российским государством наемникам из ЧВК „Вагнер“ в Мали», — рассказали в англоязычной газете. Туареги получили информацию, что позволило провести успешную военную операцию против российских военных преступников. Это событие свидетельствует о поддержке туарегами Украины, которая преследует наемников «Вагнера» по Африке. На колонну бойцов «Вагнера» 27 июля напал отряд туарегов-исламистов, которые проживают на территории Африки. «Царьград» сообщает, что в результате засады туареги погибли около 50 наемников из ЧВК «Вагнер», а часть колонны взята в плен.