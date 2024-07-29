Повстанцы-туареги позировали с украинским флагом после удара по ЧВК «Вагнер»

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Аллея героев ЧВК Вагнер на Северном кладбище города Березовский. Свердловская область, чвк вагнер
Это событие свидетельствует о поддержке туарегами Украины, которая преследует наемников «Вагнера» по Африке Фото:

Повстанцы-туареги позировали в Африке с украинским флагом после удара по ЧВК «Вагнер». Об этом сообщили в англоязычной газете Kyiv Post.

«В понедельник, 29 июля, издание Kyiv Post получило эксклюзивную фотографию от источников в секторе обороны и безопасности Украины, на которой повстанцы-туареги позируют с украинским флагом после того, как они только что нанесли крупное поражение финансируемым российским государством наемникам из ЧВК „Вагнер“ в Мали», — рассказали в англоязычной газете.

Туареги получили информацию, что позволило провести успешную военную операцию против российских военных преступников. Это событие свидетельствует о поддержке туарегами Украины, которая преследует наемников «Вагнера» по Африке.

На колонну бойцов «Вагнера» 27 июля напал отряд туарегов-исламистов, которые проживают на территории Африки. «Царьград» сообщает, что в результате засады туареги погибли около 50 наемников из ЧВК «Вагнер», а часть колонны взята в плен.

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Повстанцы-туареги позировали в Африке с украинским флагом после удара по ЧВК «Вагнер». Об этом сообщили в англоязычной газете Kyiv Post. «В понедельник, 29 июля, издание Kyiv Post получило эксклюзивную фотографию от источников в секторе обороны и безопасности Украины, на которой повстанцы-туареги позируют с украинским флагом после того, как они только что нанесли крупное поражение финансируемым российским государством наемникам из ЧВК „Вагнер“ в Мали», — рассказали в англоязычной газете. Туареги получили информацию, что позволило провести успешную военную операцию против российских военных преступников. Это событие свидетельствует о поддержке туарегами Украины, которая преследует наемников «Вагнера» по Африке. На колонну бойцов «Вагнера» 27 июля напал отряд туарегов-исламистов, которые проживают на территории Африки. «Царьград» сообщает, что в результате засады туареги погибли около 50 наемников из ЧВК «Вагнер», а часть колонны взята в плен.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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