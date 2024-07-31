Пробка на проспекте Космонавтов, вероятно, образовалась из-за аварии
В Екатеринбурге водители встали в пробку на проспекте Космонавтов в направлении Верхней Пышмы. Движение замерло почти на шесть километров.
На сайте «Яндекс Карты» видно, что на одном из участков дороги произошла авария. Пробка отмечена темно-бордовым, что обычно означает сильные затруднения в движении автомобилей.
На карте пробка отмечена темно-бордовым цветом
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