На Уралмаше водители застряли в шестикилометровой пробке. Фото

Возле Veer Mall в Екатеринбурге водители встали в огромную пробку
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Иннопром 2023. Екатеринбург, очередь , пробка, затор, трасса, автомобили
Пробка на проспекте Космонавтов, вероятно, образовалась из-за аварии Фото:

В Екатеринбурге водители встали в пробку на проспекте Космонавтов в направлении Верхней Пышмы. Движение замерло почти на шесть километров.

На сайте «Яндекс Карты» видно, что на одном из участков дороги произошла авария. Пробка отмечена темно-бордовым, что обычно означает сильные затруднения в движении автомобилей.

На карте пробка отмечена темно-бордовым цветом
На карте пробка отмечена темно-бордовым цветом

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В Екатеринбурге водители встали в пробку на проспекте Космонавтов в направлении Верхней Пышмы. Движение замерло почти на шесть километров. На сайте «Яндекс Карты» видно, что на одном из участков дороги произошла авария. Пробка отмечена темно-бордовым, что обычно означает сильные затруднения в движении автомобилей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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