В Златоусте спортсменам с мировым именем наденут золотые короны. Фото

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Пресс-конференция Татарочка 2015. Челябинск., корона переходящая
Каждая корона в руках златоустовских мастеров становится произведением искусства Фото:

В Златоусте (Челябинская область) лучшие прыгуны с шестом в высоту получат золотые короны в стиле гравюры на стали. Как 5 августа сообщили в пресс-службе мэрии Златоуста, в городе соберутся чемпионы мира и Европы.

«Чемпионы среди мужчин и женщин в прыжках в высоту и с шестом получат уникальную корону. О обладателям трех первых мест достанутся фирменные медали, изготовленные златоустовскими мастерами», — заявили представители мэрии в пресс-релизе.

Событие, получившее название «Королева спорта. Финал серии Высота», соберет в Златоусте ведущих атлетов мира. Приедут олимпийская чемпионка, многократная чемпионка мира и Европы Мария Ласицкене, чемпион мира в помещении Данил Лысенко, бронзовый призер чемпионатов мира и Европы Илья Иванюк и другие. Соревнования запланировали на 23 августа. Турнир посвятили 270-летию города.

Короны и медали за первое место будут покрыты золотом высшей пробы, а дизайн наград будет включать элементы нацпарка «Таганай», символику Златоуста и Челябинской области. В центре каждой короны на фоне символизирующих победу гор изобразят спортсмена или спортсменку с шестом или в прыжке в высоту. Лавровые листы будут символизировать победу.

Короны выполнят в стиле гравюры на стали
Короны выполнят в стиле гравюры на стали
Фото:
Медали достанутся обладателям трех первых мест
Медали достанутся обладателям трех первых мест
Фото:

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В Златоусте (Челябинская область) лучшие прыгуны с шестом в высоту получат золотые короны в стиле гравюры на стали. Как 5 августа сообщили в пресс-службе мэрии Златоуста, в городе соберутся чемпионы мира и Европы. «Чемпионы среди мужчин и женщин в прыжках в высоту и с шестом получат уникальную корону. О обладателям трех первых мест достанутся фирменные медали, изготовленные златоустовскими мастерами», — заявили представители мэрии в пресс-релизе. Событие, получившее название «Королева спорта. Финал серии Высота», соберет в Златоусте ведущих атлетов мира. Приедут олимпийская чемпионка, многократная чемпионка мира и Европы Мария Ласицкене, чемпион мира в помещении Данил Лысенко, бронзовый призер чемпионатов мира и Европы Илья Иванюк и другие. Соревнования запланировали на 23 августа. Турнир посвятили 270-летию города. Короны и медали за первое место будут покрыты золотом высшей пробы, а дизайн наград будет включать элементы нацпарка «Таганай», символику Златоуста и Челябинской области. В центре каждой короны на фоне символизирующих победу гор изобразят спортсмена или спортсменку с шестом или в прыжке в высоту. Лавровые листы будут символизировать победу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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