В Златоусте (Челябинская область) лучшие прыгуны с шестом в высоту получат золотые короны в стиле гравюры на стали. Как 5 августа сообщили в пресс-службе мэрии Златоуста, в городе соберутся чемпионы мира и Европы.
«Чемпионы среди мужчин и женщин в прыжках в высоту и с шестом получат уникальную корону. О обладателям трех первых мест достанутся фирменные медали, изготовленные златоустовскими мастерами», — заявили представители мэрии в пресс-релизе.
Событие, получившее название «Королева спорта. Финал серии Высота», соберет в Златоусте ведущих атлетов мира. Приедут олимпийская чемпионка, многократная чемпионка мира и Европы Мария Ласицкене, чемпион мира в помещении Данил Лысенко, бронзовый призер чемпионатов мира и Европы Илья Иванюк и другие. Соревнования запланировали на 23 августа. Турнир посвятили 270-летию города.
Короны и медали за первое место будут покрыты золотом высшей пробы, а дизайн наград будет включать элементы нацпарка «Таганай», символику Златоуста и Челябинской области. В центре каждой короны на фоне символизирующих победу гор изобразят спортсмена или спортсменку с шестом или в прыжке в высоту. Лавровые листы будут символизировать победу.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!