«Бросила курить в 13 лет»: Клава Кока рассказала о своих вредных привычках

Певица Клава Кока призналась, что бросила курить еще в 13 лет

05 августа 2024 в 23:00 Размер текста - 17 +

Текущая вредная привычка Клавы Коки — это зацикленность на работе (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Екатеринбургская певица Клава Кока (Клавдия Высокова) рассказала, что в 12 лет начала курить под влиянием сверстников, а бросила только через год. В это же время она попробовала алкоголь, но полностью отказаться от него уже не смогла. Этим девушка поделилась в интервью у «Леди Mail». «Я бросила курить, когда мне было 13 лет. В 12 лет я начала курить, потому что в нашей компании все курили. И я поддалась общему влиянию. Хотела казаться взрослой. Я и алкоголь тогда попробовала. Сейчас пью 1—1,5 бокала вина максимум», — откровенно призналась Клава Кока. Артистка также рассказала, что ее текущая вредная привычка — это зацикленность на работе. По ее словам, это иногда затрудняет жизнь ей и ее близким. Успешный отказ от курения зависит от личной мотивации и психологической установки. Эксперты подчеркивают важность самостоятельного решения и определения личных причин, будь то экономия средств, забота о здоровье близких или другие причины. Медикаменты тоже могут помочь, но ключевая роль отводится психологии. URA.RU подготовило подробный материал о том, как можно бросить курить. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Екатеринбургская певица Клава Кока (Клавдия Высокова) рассказала, что в 12 лет начала курить под влиянием сверстников, а бросила только через год. В это же время она попробовала алкоголь, но полностью отказаться от него уже не смогла. Этим девушка поделилась в интервью у «Леди Mail». «Я бросила курить, когда мне было 13 лет. В 12 лет я начала курить, потому что в нашей компании все курили. И я поддалась общему влиянию. Хотела казаться взрослой. Я и алкоголь тогда попробовала. Сейчас пью 1—1,5 бокала вина максимум», — откровенно призналась Клава Кока. Артистка также рассказала, что ее текущая вредная привычка — это зацикленность на работе. По ее словам, это иногда затрудняет жизнь ей и ее близким. Успешный отказ от курения зависит от личной мотивации и психологической установки. Эксперты подчеркивают важность самостоятельного решения и определения личных причин, будь то экономия средств, забота о здоровье близких или другие причины. Медикаменты тоже могут помочь, но ключевая роль отводится психологии. URA.RU подготовило подробный материал о том, как можно бросить курить.