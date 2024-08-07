Стало известно, как погибали жильцы взорвавшейся пятиэтажки в Нижнем Тагиле

Жильцы дома по адресу Сибирская, 81 в Нижнем Тагиле (Свердловская область), где 1 августа произошел взрыв газа, погибли от асфиксии, ожогов, размозжения черепа. Это следует из материалов уголовного дела, которые зачитали на суде по избранию меры пресечения трем сотрудникам газовой компании, задержанным после взрыва.
«Причина смерти большинства — асфиксия травматическая», — говорится в документах. Помимо этого, цитирует корреспондент URA.RU судью, ожоги, размозжение черепа и другие неуточненные травмы.
Взрыв в Нижнем Тагиле произошел 1 августа. В результате происшествия погибли десять человек, в том числе пятеро детей. Официальная версия случившегося — взрыв газовоздушной смеси. Вскоре были задержаны три сотрудника компании «Газэкс», которые проводили в доме проверку за 40 дней до трагедии. Это мастер Максим Гривский и два слесаря — Александр Алимов и Александра Ерыкина. Им предъявлено обвинение по статье 238 УК РФ — «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Согласно ей, газовикам грозит до 10 лет лишения свободы. URA.RU ведет онлайн-трансляцию из зала суда.
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