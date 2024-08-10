Военкор Котенок: ВСУ атаковали Курскую область боеприпасами с хлором

Вооруженные силы Украины ударили по пункту временной дислокации ВС РФ в Курской области. Предварительно, боеприпасы содержали хлор. Об этом заявил военный корреспондент Юрий Котенок.
«Противник ударил по пункту временной дислокации подразделения в Курской области из РСЗО и 155-мм артиллерии. После попадания на месте образовалось облако едкого дыма», — сообщил Котенок в своем telegram-канале. По словам источника из спецотряда «Аид» при «Ахмате», пострадавшие от токсичного дыма испытывали судороги и рвоту. Сейчас они отправлены в токсикологическое отделение больницы.
URA.RU отправило запрос в Минобороны РФ с целью уточнения информации. Ответ ожидается.
Ранее военкор заявлял, что украинские диверсанты находятся в 30 километрах от Курской атомной станции. Котенок охарактеризовал ситуацию, как тревожную. Однако в Минобороны РФ соответствующую информацию не подтверждали. При этом Росгвардия приняла дополнительные меры безопасности на Курской АЭС. Украинские солдаты начали вторжение в Курскую область 6 августа.
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