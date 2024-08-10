Военкор Котенок: ВСУ атаковали Курскую область боеприпасами с хлором

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Вооруженные силы Украины. stock, украина, ураган, всу, рсзо,  stock
ВСУ атаковали Курскую область боеприпасами с хлором, сообщил военкор Юрий Котенок Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

Вооруженные силы Украины ударили по пункту временной дислокации ВС РФ в Курской области. Предварительно, боеприпасы содержали хлор. Об этом заявил военный корреспондент Юрий Котенок.

«Противник ударил по пункту временной дислокации подразделения в Курской области из РСЗО и 155-мм артиллерии. После попадания на месте образовалось облако едкого дыма», — сообщил Котенок в своем telegram-канале. По словам источника из спецотряда «Аид» при «Ахмате», пострадавшие от токсичного дыма испытывали судороги и рвоту. Сейчас они отправлены в токсикологическое отделение больницы.

URA.RU отправило запрос в Минобороны РФ с целью уточнения информации. Ответ ожидается.

Ранее военкор заявлял, что украинские диверсанты находятся в 30 километрах от Курской атомной станции. Котенок охарактеризовал ситуацию, как тревожную. Однако в Минобороны РФ соответствующую информацию не подтверждали. При этом Росгвардия приняла дополнительные меры безопасности на Курской АЭС. Украинские солдаты начали вторжение в Курскую область 6 августа.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Вооруженные силы Украины ударили по пункту временной дислокации ВС РФ в Курской области. Предварительно, боеприпасы содержали хлор. Об этом заявил военный корреспондент Юрий Котенок. «Противник ударил по пункту временной дислокации подразделения в Курской области из РСЗО и 155-мм артиллерии. После попадания на месте образовалось облако едкого дыма», — сообщил Котенок в своем telegram-канале. По словам источника из спецотряда «Аид» при «Ахмате», пострадавшие от токсичного дыма испытывали судороги и рвоту. Сейчас они отправлены в токсикологическое отделение больницы. URA.RU отправило запрос в Минобороны РФ с целью уточнения информации. Ответ ожидается. Ранее военкор заявлял, что украинские диверсанты находятся в 30 километрах от Курской атомной станции. Котенок охарактеризовал ситуацию, как тревожную. Однако в Минобороны РФ соответствующую информацию не подтверждали. При этом Росгвардия приняла дополнительные меры безопасности на Курской АЭС. Украинские солдаты начали вторжение в Курскую область 6 августа.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...