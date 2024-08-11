Свердловчане стали лидерами по потреблению алкоголя среди крупных регионов

Жители Свердловской области одни из лидеров по употреблению алкоголя — 12,23 литра. Это больше, чем в столицах, Татарстане и Новосибирской области.
«Житель Москвы в среднем выпивал 5,15 литра алкоголя, а Санкт-Петербурга — 7,54 литра. В Новосибирской области по итогам июня на душу населения выпили 8,93 литра, в Свердловской области — 12,23 литра, в Татарстане — 7,8 литра», — приводят статистику за июнь РИА «Новости». Эксперты отмечают, что в России впервые с 2000 года среднее значение выпитого спиртного на человека за прошлый год составило менее восьми литров.
Самые непьющие оказались жители Северного Кавказа, где более литра люди употребляют лишь в Дагестане, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии. Самыми трезвыми признаны жители Чечни — 0,11 литра.
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