Челябинский врач Тарасов рассказал, какой звук опасен для человека

Челябинский врач Тарасов: громкие звуки наносят вред здоровью

12 августа 2024 в 10:14 Размер текста - 17 +

Врачи предостерегают челябинцев от громких звуков Фото: Размик Закарян © URA.RU Громкие звуки от музыки в автомобиле или шум от ремонтных работ могут серьезно повлиять на здоровье человека. Звук, превышающий 65 децибел (дБ), может вызвать учащенное дыхание и пульс, а уровень свыше 90 дБ уже опасен для слуха и может спровоцировать головную боль и головокружение, сообщил главный врач челябинской городской клинической больницы №1 Дмитрий Тарасов. «Наши уши могут сами предупредить нас об опасности для слуха. Когда громкие звуки воспринимаются как неприятные и болезненные — это сигнал о том, что такой звук может причинить вред», — рассказал Тарасов. Врач предупредил, что звук выше 90 дБ снижает слуховую чувствительность и может спровоцировать головную боль, тошноту и головокружение. Уровень шума более 100 дБ (музыка ночного клуба или звук взлетающего самолета) может повредить слуховой аппарат, а более 130 дБ уже опасен для здоровья, вызывая контузию и травму слухового аппарата. Шум является одной из основных причин ухудшения слуха, поэтому необходимо стремиться к созданию более тихого звукового окружения. В случаях острой акустической травмы, если улучшение слуха не наступает в течение 72 часов, следует незамедлительно обратиться к врачу. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Громкие звуки от музыки в автомобиле или шум от ремонтных работ могут серьезно повлиять на здоровье человека. Звук, превышающий 65 децибел (дБ), может вызвать учащенное дыхание и пульс, а уровень свыше 90 дБ уже опасен для слуха и может спровоцировать головную боль и головокружение, сообщил главный врач челябинской городской клинической больницы №1 Дмитрий Тарасов. «Наши уши могут сами предупредить нас об опасности для слуха. Когда громкие звуки воспринимаются как неприятные и болезненные — это сигнал о том, что такой звук может причинить вред», — рассказал Тарасов. Врач предупредил, что звук выше 90 дБ снижает слуховую чувствительность и может спровоцировать головную боль, тошноту и головокружение. Уровень шума более 100 дБ (музыка ночного клуба или звук взлетающего самолета) может повредить слуховой аппарат, а более 130 дБ уже опасен для здоровья, вызывая контузию и травму слухового аппарата. Шум является одной из основных причин ухудшения слуха, поэтому необходимо стремиться к созданию более тихого звукового окружения. В случаях острой акустической травмы, если улучшение слуха не наступает в течение 72 часов, следует незамедлительно обратиться к врачу.