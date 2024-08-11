Челябинский врач Тарасов рассказал, какой звук опасен для человека

Громкие звуки от музыки в автомобиле или шум от ремонтных работ могут серьезно повлиять на здоровье человека. Звук, превышающий 65 децибел (дБ), может вызвать учащенное дыхание и пульс, а уровень свыше 90 дБ уже опасен для слуха и может спровоцировать головную боль и головокружение, сообщил главный врач челябинской городской клинической больницы №1 Дмитрий Тарасов.
«Наши уши могут сами предупредить нас об опасности для слуха. Когда громкие звуки воспринимаются как неприятные и болезненные — это сигнал о том, что такой звук может причинить вред», — рассказал Тарасов.
Врач предупредил, что звук выше 90 дБ снижает слуховую чувствительность и может спровоцировать головную боль, тошноту и головокружение. Уровень шума более 100 дБ (музыка ночного клуба или звук взлетающего самолета) может повредить слуховой аппарат, а более 130 дБ уже опасен для здоровья, вызывая контузию и травму слухового аппарата.
Шум является одной из основных причин ухудшения слуха, поэтому необходимо стремиться к созданию более тихого звукового окружения. В случаях острой акустической травмы, если улучшение слуха не наступает в течение 72 часов, следует незамедлительно обратиться к врачу.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!