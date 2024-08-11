11 августа 2024

Челябинский врач Тарасов рассказал, какой звук опасен для человека

Челябинский врач Тарасов: громкие звуки наносят вред здоровью
© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие музея советского быта. Екатеринбург, ссср, магнитофон, музей советского быта, кассетник
Врачи предостерегают челябинцев от громких звуков Фото:

Громкие звуки от музыки в автомобиле или шум от ремонтных работ могут серьезно повлиять на здоровье человека. Звук, превышающий 65 децибел (дБ), может вызвать учащенное дыхание и пульс, а уровень свыше 90 дБ уже опасен для слуха и может спровоцировать головную боль и головокружение, сообщил главный врач челябинской городской клинической больницы №1 Дмитрий Тарасов.

«Наши уши могут сами предупредить нас об опасности для слуха. Когда громкие звуки воспринимаются как неприятные и болезненные — это сигнал о том, что такой звук может причинить вред», — рассказал Тарасов.

Врач предупредил, что звук выше 90 дБ снижает слуховую чувствительность и может спровоцировать головную боль, тошноту и головокружение. Уровень шума более 100 дБ (музыка ночного клуба или звук взлетающего самолета) может повредить слуховой аппарат, а более 130 дБ уже опасен для здоровья, вызывая контузию и травму слухового аппарата.

Шум является одной из основных причин ухудшения слуха, поэтому необходимо стремиться к созданию более тихого звукового окружения. В случаях острой акустической травмы, если улучшение слуха не наступает в течение 72 часов, следует незамедлительно обратиться к врачу.

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Громкие звуки от музыки в автомобиле или шум от ремонтных работ могут серьезно повлиять на здоровье человека. Звук, превышающий 65 децибел (дБ), может вызвать учащенное дыхание и пульс, а уровень свыше 90 дБ уже опасен для слуха и может спровоцировать головную боль и головокружение, сообщил главный врач челябинской городской клинической больницы №1 Дмитрий Тарасов. «Наши уши могут сами предупредить нас об опасности для слуха. Когда громкие звуки воспринимаются как неприятные и болезненные — это сигнал о том, что такой звук может причинить вред», — рассказал Тарасов. Врач предупредил, что звук выше 90 дБ снижает слуховую чувствительность и может спровоцировать головную боль, тошноту и головокружение. Уровень шума более 100 дБ (музыка ночного клуба или звук взлетающего самолета) может повредить слуховой аппарат, а более 130 дБ уже опасен для здоровья, вызывая контузию и травму слухового аппарата. Шум является одной из основных причин ухудшения слуха, поэтому необходимо стремиться к созданию более тихого звукового окружения. В случаях острой акустической травмы, если улучшение слуха не наступает в течение 72 часов, следует незамедлительно обратиться к врачу.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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