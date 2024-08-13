Юная свердловчанка, которой собрали миллион, осталась без нужного препарата

Ребенок из Невьянска, которому собрали миллион, остался без лекарства «Диакомит»

13 августа 2024 в 18:10 Размер текста - 17 +

У Кристины в раннем детстве произошла остановка сердца Фото: Светлана Садилова Семилетняя Кристина Садилова из Невьянска, которая борется с синдромом Драве, столкнулась с трудностями в приобретении лекарства «Диакомит» даже после успешного сбора миллиона рублей благотворителями. Из-за увеличения цен на препарат со стороны производителя Biocodex, собранные денежные средства оказались достаточными лишь для части необходимого курса лечения. Мать девочки Светлана, в разговоре с корреспондентом URA.RU поделилась, что приобретенных 19 упаковок не хватает для полного курса, и для продолжения лечения потребуется минимум еще 18 пачек. «Мы столкнувшись с необходимостью лечения дочери от синдрома Драве, испытали радость, когда нам удалось собрать миллион рублей. Мы полагали, что этих средств хватит на полный курс лечения. Однако наши надежды были разрушены, когда стоимость препарата „Диакомит“ неожиданно удвоилась вследствие решения производителя. Теперь для покупки дополнительных 18 пачек лекарства потребуется более 900 тысяч рублей, при том, что одна упаковка, рассчитанная на десять дней использования, стоит более 50 тысяч рублей — суммы, которой у нас нет», — посетовала женщина. Мать девочки выражает надежду на то, что благодаря усилиям общества удастся собрать необходимую сумму для лечения ее малышки. «Даже самая маленькая помощь способна приблизить мою дочь к беззаботному детству, свободному от болезни и ее последствий», — поделилась Светлана. Помочь Кристине Садиловой можно разными способами: Можно поделиться этим текстом в соцсетях и максимально распространить историю;

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Можно поддержать рублем. Если вы хотите внести вклад в общий сбор, перечислите любую посильную сумму по номеру телефона +79025018041, «ОЗОН Банк». Получатель — Садилова Светлана Юрьевна. Кристина столкнулась с серьезной угрозой для жизни, когда ее сердце неожиданно перестало биться, но благодаря оперативным действиям медиков ей удалось выжить. В ходе дальнейших исследований у нее был обнаружен синдром Драве, который относится к редким и опасным заболеваниям. Для лечения требуется использование особого препарата от французской фармацевтической компании Biocodex, стоимость которого оказалась слишком высокой для семейного бюджета. В ответ на публикацию их истории на URA.RU, читатели проявили солидарность и перевели на лечение Кристины 362 тысячи рублей. Даже после того, как сбор средств был успешно завершен, выяснилось, что собранной суммы не хватает на покупку полного курса лекарства. URA.RU регулярно подчеркивает значимость благотворительности и поддержки нуждающихся. Благодаря вниманию и помощи читателей агентства жительнице Екатеринбурга Соне Рожиной, у которой обнаружили синдром Гурлера, удалось собрать необходимые 8 миллионов рублей на лечение. Агентство также призывает тех, кто сталкивается с трудностями в социальной сфере, нуждается в медицинской помощи или испытывает сложности в жизни, не колебаться и обратиться за поддержкой. Корреспондент URA.RU готов помочь и ждет ваших писем по адресу электронной почты Dzhallatova@ura.ru. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Семилетняя Кристина Садилова из Невьянска, которая борется с синдромом Драве, столкнулась с трудностями в приобретении лекарства «Диакомит» даже после успешного сбора миллиона рублей благотворителями. Из-за увеличения цен на препарат со стороны производителя Biocodex, собранные денежные средства оказались достаточными лишь для части необходимого курса лечения. Мать девочки Светлана, в разговоре с корреспондентом URA.RU поделилась, что приобретенных 19 упаковок не хватает для полного курса, и для продолжения лечения потребуется минимум еще 18 пачек. «Мы столкнувшись с необходимостью лечения дочери от синдрома Драве, испытали радость, когда нам удалось собрать миллион рублей. Мы полагали, что этих средств хватит на полный курс лечения. Однако наши надежды были разрушены, когда стоимость препарата „Диакомит“ неожиданно удвоилась вследствие решения производителя. Теперь для покупки дополнительных 18 пачек лекарства потребуется более 900 тысяч рублей, при том, что одна упаковка, рассчитанная на десять дней использования, стоит более 50 тысяч рублей — суммы, которой у нас нет», — посетовала женщина. Мать девочки выражает надежду на то, что благодаря усилиям общества удастся собрать необходимую сумму для лечения ее малышки. «Даже самая маленькая помощь способна приблизить мою дочь к беззаботному детству, свободному от болезни и ее последствий», — поделилась Светлана. Помочь Кристине Садиловой можно разными способами: Если вы хотите внести вклад в общий сбор, перечислите любую посильную сумму по номеру телефона +79025018041, «ОЗОН Банк». Получатель — Садилова Светлана Юрьевна. Кристина столкнулась с серьезной угрозой для жизни, когда ее сердце неожиданно перестало биться, но благодаря оперативным действиям медиков ей удалось выжить. В ходе дальнейших исследований у нее был обнаружен синдром Драве, который относится к редким и опасным заболеваниям. Для лечения требуется использование особого препарата от французской фармацевтической компании Biocodex, стоимость которого оказалась слишком высокой для семейного бюджета. В ответ на публикацию их истории на URA.RU, читатели проявили солидарность и перевели на лечение Кристины 362 тысячи рублей. Даже после того, как сбор средств был успешно завершен, выяснилось, что собранной суммы не хватает на покупку полного курса лекарства. URA.RU регулярно подчеркивает значимость благотворительности и поддержки нуждающихся. Благодаря вниманию и помощи читателей агентства жительнице Екатеринбурга Соне Рожиной, у которой обнаружили синдром Гурлера, удалось собрать необходимые 8 миллионов рублей на лечение. Агентство также призывает тех, кто сталкивается с трудностями в социальной сфере, нуждается в медицинской помощи или испытывает сложности в жизни, не колебаться и обратиться за поддержкой. Корреспондент URA.RU готов помочь и ждет ваших писем по адресу электронной почты Dzhallatova@ura.ru.