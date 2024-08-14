В Москве задержали американца за нападение на полицейского

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Следствие запросило отправить под стражу гражданина США за нападение на полицейского Фото:

Гражданин США был задержан в Москве, сообщает столичный Следком. По данным ведомства, американец отказался предоставлять документы по просьбе полицейского, после чего напал на него.

«По данным следствия, <…> гражданин США был доставлен столичный отдел полиции в связи совершением им хулиганских действий. Фигурант отказывался предоставлять документы, удостоверяющие его личность, после чего применил насилие в отношении сотрудника правоохранительных органов», — сообщает ведомство в своем telegram-канале. Там уточнили, что все произошло в ночь на 12 августа.

Следствие попросило заключить американца под стражу. В настоящий момент готовится обвинение.

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Гражданин США был задержан в Москве, сообщает столичный Следком. По данным ведомства, американец отказался предоставлять документы по просьбе полицейского, после чего напал на него. «По данным следствия, <…> гражданин США был доставлен столичный отдел полиции в связи совершением им хулиганских действий. Фигурант отказывался предоставлять документы, удостоверяющие его личность, после чего применил насилие в отношении сотрудника правоохранительных органов», — сообщает ведомство в своем telegram-канале. Там уточнили, что все произошло в ночь на 12 августа. Следствие попросило заключить американца под стражу. В настоящий момент готовится обвинение.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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