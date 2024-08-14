В Москве задержали американца за нападение на полицейского

Гражданин США был задержан в Москве, сообщает столичный Следком. По данным ведомства, американец отказался предоставлять документы по просьбе полицейского, после чего напал на него.
«По данным следствия, <…> гражданин США был доставлен столичный отдел полиции в связи совершением им хулиганских действий. Фигурант отказывался предоставлять документы, удостоверяющие его личность, после чего применил насилие в отношении сотрудника правоохранительных органов», — сообщает ведомство в своем telegram-канале. Там уточнили, что все произошло в ночь на 12 августа.
Следствие попросило заключить американца под стражу. В настоящий момент готовится обвинение.
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