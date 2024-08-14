В Москве задержали американца за нападение на полицейского

14 августа 2024 в 18:01 Размер текста - 17 +

Следствие запросило отправить под стражу гражданина США за нападение на полицейского Фото: Илья Московец © URA.RU Гражданин США был задержан в Москве, сообщает столичный Следком. По данным ведомства, американец отказался предоставлять документы по просьбе полицейского, после чего напал на него. «По данным следствия, <…> гражданин США был доставлен столичный отдел полиции в связи совершением им хулиганских действий. Фигурант отказывался предоставлять документы, удостоверяющие его личность, после чего применил насилие в отношении сотрудника правоохранительных органов», — сообщает ведомство в своем telegram-канале. Там уточнили, что все произошло в ночь на 12 августа. Следствие попросило заключить американца под стражу. В настоящий момент готовится обвинение. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Гражданин США был задержан в Москве, сообщает столичный Следком. По данным ведомства, американец отказался предоставлять документы по просьбе полицейского, после чего напал на него. «По данным следствия, <…> гражданин США был доставлен столичный отдел полиции в связи совершением им хулиганских действий. Фигурант отказывался предоставлять документы, удостоверяющие его личность, после чего применил насилие в отношении сотрудника правоохранительных органов», — сообщает ведомство в своем telegram-канале. Там уточнили, что все произошло в ночь на 12 августа. Следствие попросило заключить американца под стражу. В настоящий момент готовится обвинение.