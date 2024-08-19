Пермяк поплатился деньгами за оскорбление полицейского в Башкортостане

20 августа 2024 в 08:48 Размер текста - 17 +

Пермяк обматерил полицейского, который надел на него наручники Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Житель Пермского края устроил драку в Нефтекамске (Республика Башкортостан). Когда пермяка задерживали сотрудники полиции, он оскорбил и унизил одного из них. Силовик обиделся и подал иск с требованием выплатить ему 50 тысяч рублей. В исковых требованиях правоохранитель пояснил, что вместе с коллегами прибыл во двор дома в Нефтекамске, где была драка. После того, дерущихся разняли, один из них, попытался сбежать. Его поймали и надели наручники. Тогда пермяк стал унижать и оскорблять полицейского, используя нецензурные выражения. «Полицейский потребовал от пермяка 50 тысяч рублей. Красновишерский районный суд пришел к выводу, что пермяк должен выплатить сотруднику МВД деньги, но снизил сумму до 10 тысяч рублей», — говорится в решении суда, копия которого имеется в распоряжении URA.RU. В заявлении полицейский уточнил, что его оскорбили, скорее всего, из-за того, что именно он надевал наручники. Помимо того, что пермяк должен будет выплатить оскорбленному силовику 10 тысяч рублей, он приговорен к шести месяцам обязательных работ по уголовному делу об оскорблении представителя власти. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Житель Пермского края устроил драку в Нефтекамске (Республика Башкортостан). Когда пермяка задерживали сотрудники полиции, он оскорбил и унизил одного из них. Силовик обиделся и подал иск с требованием выплатить ему 50 тысяч рублей. В исковых требованиях правоохранитель пояснил, что вместе с коллегами прибыл во двор дома в Нефтекамске, где была драка. После того, дерущихся разняли, один из них, попытался сбежать. Его поймали и надели наручники. Тогда пермяк стал унижать и оскорблять полицейского, используя нецензурные выражения. «Полицейский потребовал от пермяка 50 тысяч рублей. Красновишерский районный суд пришел к выводу, что пермяк должен выплатить сотруднику МВД деньги, но снизил сумму до 10 тысяч рублей», — говорится в решении суда, копия которого имеется в распоряжении URA.RU. В заявлении полицейский уточнил, что его оскорбили, скорее всего, из-за того, что именно он надевал наручники. Помимо того, что пермяк должен будет выплатить оскорбленному силовику 10 тысяч рублей, он приговорен к шести месяцам обязательных работ по уголовному делу об оскорблении представителя власти.