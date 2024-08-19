19 августа 2024

Пермяк поплатился деньгами за оскорбление полицейского в Башкортостане

© Служба новостей «URA.RU»
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Группа реагирования охранного предприятия Дельта. Челябинск, арест, барсетка, нарушитель, наручники
Пермяк обматерил полицейского, который надел на него наручники Фото:

Житель Пермского края устроил драку в Нефтекамске (Республика Башкортостан). Когда пермяка задерживали сотрудники полиции, он оскорбил и унизил одного из них. Силовик обиделся и подал иск с требованием выплатить ему 50 тысяч рублей.

В исковых требованиях правоохранитель пояснил, что вместе с коллегами прибыл во двор дома в Нефтекамске, где была драка. После того, дерущихся разняли, один из них, попытался сбежать. Его поймали и надели наручники. Тогда пермяк стал унижать и оскорблять полицейского, используя нецензурные выражения. «Полицейский потребовал от пермяка 50 тысяч рублей. Красновишерский районный суд пришел к выводу, что пермяк должен выплатить сотруднику МВД деньги, но снизил сумму до 10 тысяч рублей», — говорится в решении суда, копия которого имеется в распоряжении URA.RU.

В заявлении полицейский уточнил, что его оскорбили, скорее всего, из-за того, что именно он надевал наручники. Помимо того, что пермяк должен будет выплатить оскорбленному силовику 10 тысяч рублей, он приговорен к шести месяцам обязательных работ по уголовному делу об оскорблении представителя власти.

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Житель Пермского края устроил драку в Нефтекамске (Республика Башкортостан). Когда пермяка задерживали сотрудники полиции, он оскорбил и унизил одного из них. Силовик обиделся и подал иск с требованием выплатить ему 50 тысяч рублей. В исковых требованиях правоохранитель пояснил, что вместе с коллегами прибыл во двор дома в Нефтекамске, где была драка. После того, дерущихся разняли, один из них, попытался сбежать. Его поймали и надели наручники. Тогда пермяк стал унижать и оскорблять полицейского, используя нецензурные выражения. «Полицейский потребовал от пермяка 50 тысяч рублей. Красновишерский районный суд пришел к выводу, что пермяк должен выплатить сотруднику МВД деньги, но снизил сумму до 10 тысяч рублей», — говорится в решении суда, копия которого имеется в распоряжении URA.RU. В заявлении полицейский уточнил, что его оскорбили, скорее всего, из-за того, что именно он надевал наручники. Помимо того, что пермяк должен будет выплатить оскорбленному силовику 10 тысяч рублей, он приговорен к шести месяцам обязательных работ по уголовному делу об оскорблении представителя власти.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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