В Челябинске произошло смертельное ДТП, в котором водитель не справился с управлением, наехал на металлическое ограждение, а затем перевернулся. Авария случилась утром 20 августа на Копейском шоссе, сообщили URA.RU в пресс-службе Госавтоинспекции областного центра.
«По предварительным данным водитель мужчина 1979 года рождения, управляя автомобилем FAW, не справился с управлением, совершил наезд на препятствие (металлическое ограждение) и допустил опрокидывание транспортного средства. От полученных травм мужчина погиб на месте ДТП», — уточнили в ГАИ.
Участник ДТП был один. От столкновения с авто повредилось ограждение. На месте работают сотрудники скорой помощи и МЧС. Госавтоинспекция Челябинска устанавливает обстоятельства случившейся аварии.
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