В Челябинске в ДТП с переворотом на Копейском шоссе погиб мужчина. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
На месте аварии работают спасательное службы
На месте аварии работают спасательное службы Фото:

В Челябинске произошло смертельное ДТП, в котором водитель не справился с управлением, наехал на металлическое ограждение, а затем перевернулся. Авария случилась утром 20 августа на Копейском шоссе, сообщили URA.RU в пресс-службе Госавтоинспекции областного центра.

«По предварительным данным водитель мужчина 1979 года рождения, управляя автомобилем FAW, не справился с управлением, совершил наезд на препятствие (металлическое ограждение) и допустил опрокидывание транспортного средства. От полученных травм мужчина погиб на месте ДТП», — уточнили в ГАИ.

Участник ДТП был один. От столкновения с авто повредилось ограждение. На месте работают сотрудники скорой помощи и МЧС. Госавтоинспекция Челябинска устанавливает обстоятельства случившейся аварии.

Мужчина 45 лет скончался от полученных травм
Мужчина 45 лет скончался от полученных травм
Фото:
Авто при столкновении с ограждением перевернулось
Авто при столкновении с ограждением перевернулось
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Челябинске произошло смертельное ДТП, в котором водитель не справился с управлением, наехал на металлическое ограждение, а затем перевернулся. Авария случилась утром 20 августа на Копейском шоссе, сообщили URA.RU в пресс-службе Госавтоинспекции областного центра. «По предварительным данным водитель мужчина 1979 года рождения, управляя автомобилем FAW, не справился с управлением, совершил наезд на препятствие (металлическое ограждение) и допустил опрокидывание транспортного средства. От полученных травм мужчина погиб на месте ДТП», — уточнили в ГАИ. Участник ДТП был один. От столкновения с авто повредилось ограждение. На месте работают сотрудники скорой помощи и МЧС. Госавтоинспекция Челябинска устанавливает обстоятельства случившейся аварии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...