Две маршрутки в Челябинске поменяют расписание. Карта

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Автобусы перейдут на регулируемый тариф
Автобусы перейдут на регулируемый тариф Фото:

Автобусы № 78 и № 72 в Челябинске переходят на регулируемый тариф. В связи с этим поменяется периодичность курсирования автобусов и расписание рейсов.

«На маршруте автобуса № 78 „Мамина — Академика Королева“ с 22 августа будет работать девять автобусов малого класса. Они будут ходить каждые 15 минут. Первый рейс от Мамина — в 05:40, а от Академика Королева в 06:04. Последний рейс от Мамина — в 21:33, а от Академика Королева в 20:47». — сообщили в пресс-службе.

Автобус № 72 «ЧМК — Железнодорожный вокзал» перейдет на регулируемый тариф с 23 августа. Работающие на нем 12 автобусов малого класса будут ходить каждые 13-26 минут. Первый рейс от ЧМК — в 05:40, а от вокзала в 06:06. Последний рейс от ЧМК — в 21:03, а от вокзала в 21:16.

В пресс-службе добавили, что с переходом на регулируемый тариф в автобусах появится возможность оплаты проезда по безналичному расчету, в том числе транспортными картами. Кроме того, движение автобусов начнет отображаться на «2ГИС» и «Яндекс.Картах».

Маршрут № 78 курсирует от Академика Королева до Мамина
Маршрут № 78 курсирует от Академика Королева до Мамина
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Автобус № 72 ходит от ЧМК до железнодорожного вокзала
Автобус № 72 ходит от ЧМК до железнодорожного вокзала
Фото:

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Автобусы № 78 и № 72 в Челябинске переходят на регулируемый тариф. В связи с этим поменяется периодичность курсирования автобусов и расписание рейсов. «На маршруте автобуса № 78 „Мамина — Академика Королева“ с 22 августа будет работать девять автобусов малого класса. Они будут ходить каждые 15 минут. Первый рейс от Мамина — в 05:40, а от Академика Королева в 06:04. Последний рейс от Мамина — в 21:33, а от Академика Королева в 20:47». — сообщили в пресс-службе. Автобус № 72 «ЧМК — Железнодорожный вокзал» перейдет на регулируемый тариф с 23 августа. Работающие на нем 12 автобусов малого класса будут ходить каждые 13-26 минут. Первый рейс от ЧМК — в 05:40, а от вокзала в 06:06. Последний рейс от ЧМК — в 21:03, а от вокзала в 21:16. В пресс-службе добавили, что с переходом на регулируемый тариф в автобусах появится возможность оплаты проезда по безналичному расчету, в том числе транспортными картами. Кроме того, движение автобусов начнет отображаться на «2ГИС» и «Яндекс.Картах».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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