Автобусы № 78 и № 72 в Челябинске переходят на регулируемый тариф. В связи с этим поменяется периодичность курсирования автобусов и расписание рейсов.
«На маршруте автобуса № 78 „Мамина — Академика Королева“ с 22 августа будет работать девять автобусов малого класса. Они будут ходить каждые 15 минут. Первый рейс от Мамина — в 05:40, а от Академика Королева в 06:04. Последний рейс от Мамина — в 21:33, а от Академика Королева в 20:47». — сообщили в пресс-службе.
Автобус № 72 «ЧМК — Железнодорожный вокзал» перейдет на регулируемый тариф с 23 августа. Работающие на нем 12 автобусов малого класса будут ходить каждые 13-26 минут. Первый рейс от ЧМК — в 05:40, а от вокзала в 06:06. Последний рейс от ЧМК — в 21:03, а от вокзала в 21:16.
В пресс-службе добавили, что с переходом на регулируемый тариф в автобусах появится возможность оплаты проезда по безналичному расчету, в том числе транспортными картами. Кроме того, движение автобусов начнет отображаться на «2ГИС» и «Яндекс.Картах».
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