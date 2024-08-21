21 августа 2024

США отказались комментировать поставки Киеву крылатых ракет

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Крылатые ракеты большой дальности могут быть отправлены на Украину
Крылатые ракеты большой дальности могут быть отправлены на Украину Фото:
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В совете национальной безопасности Белого дома отказались комментировать сообщения СМИ о том, что администрация президента США Джо Байдена прорабатывает возможность поставок Украине крылатых ракет большой дальности. Об этом сообщает РИА Новости.

«Не думаю, что у нас будет комментарий по этому поводу», — передает агентство слова представителя совета нацбезопасности. Отмечается, что высказывания поступили после просьбы прокомментировать сообщения иностранных СМИ о возможной подготовке к поставкам Украине крылатых ракет большой дальности.

Ранее издание Politico сообщило, что администрация президента США Джо Байдена «открыта» для отправки на Украину крылатых ракет большой дальности JASSM. Такие действия могут быть направлены, чтобы усилить боевую мощь украинских истребителей F-16.

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В совете национальной безопасности Белого дома отказались комментировать сообщения СМИ о том, что администрация президента США Джо Байдена прорабатывает возможность поставок Украине крылатых ракет большой дальности. Об этом сообщает РИА Новости. «Не думаю, что у нас будет комментарий по этому поводу», — передает агентство слова представителя совета нацбезопасности. Отмечается, что высказывания поступили после просьбы прокомментировать сообщения иностранных СМИ о возможной подготовке к поставкам Украине крылатых ракет большой дальности. Ранее издание Politico сообщило, что администрация президента США Джо Байдена «открыта» для отправки на Украину крылатых ракет большой дальности JASSM. Такие действия могут быть направлены, чтобы усилить боевую мощь украинских истребителей F-16.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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