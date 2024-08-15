Politico: США отправят крылатые ракеты на Украину для усиления F-16

Администрация президента США Джо Байдена «открыта» для отправки на Украину крылатых ракет большой дальности JASSM, чтобы усилить боевую мощь украинских истребителей F-16. Информацию передает Politico.
«США и их союзники уже обязались поставлять Украине различные боеприпасы классов „воздух-воздух“ и „воздух-земля“ для ее истребителей F-16, однако поставки JASSM дадут Киеву самое мощное и дальнобойное оружие в арсенале его ВВС», — отмечает издание со ссылкой на ряд неназванных должностных лиц американской администрации. Отмечается, что окончательное решение еще не принято. Администрация президента США Джо Байдена в настоящее время занимается проработкой деталей.
Ранее замкомандира гвардейского истребительного авиаполка ВС РФ говорил, что Россия готовит Украине «сюрприз» против западных истребителей F-16. По его словам, в российских военно-воздушных силах появилась новая ракета с повышенной точностью и ударами по маневрирующим целям ВСУ. «Появятся самолеты противника — появятся и новые средства противодействия», — заявил летчик.
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Администрация президента США Джо Байдена «открыта» для отправки на Украину крылатых ракет большой дальности JASSM, чтобы усилить боевую мощь украинских истребителей F-16. Информацию передает Politico. «США и их союзники уже обязались поставлять Украине различные боеприпасы классов „воздух-воздух“ и „воздух-земля“ для ее истребителей F-16, однако поставки JASSM дадут Киеву самое мощное и дальнобойное оружие в арсенале его ВВС», — отмечает издание со ссылкой на ряд неназванных должностных лиц американской администрации. Отмечается, что окончательное решение еще не принято. Администрация президента США Джо Байдена в настоящее время занимается проработкой деталей. Ранее замкомандира гвардейского истребительного авиаполка ВС РФ говорил, что Россия готовит Украине «сюрприз» против западных истребителей F-16. По его словам, в российских военно-воздушных силах появилась новая ракета с повышенной точностью и ударами по маневрирующим целям ВСУ. «Появятся самолеты противника — появятся и новые средства противодействия», — заявил летчик.