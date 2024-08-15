Politico: США отправят крылатые ракеты на Украину для усиления F-16

15 августа 2024 в 21:17 Размер текста - 17 +

Соединенные Штаты открыты для идеи передачи Украине крылатых ракет большой дальности JASSM Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Администрация президента США Джо Байдена «открыта» для отправки на Украину крылатых ракет большой дальности JASSM, чтобы усилить боевую мощь украинских истребителей F-16. Информацию передает Politico. «США и их союзники уже обязались поставлять Украине различные боеприпасы классов „воздух-воздух“ и „воздух-земля“ для ее истребителей F-16, однако поставки JASSM дадут Киеву самое мощное и дальнобойное оружие в арсенале его ВВС», — отмечает издание со ссылкой на ряд неназванных должностных лиц американской администрации. Отмечается, что окончательное решение еще не принято. Администрация президента США Джо Байдена в настоящее время занимается проработкой деталей. Ранее замкомандира гвардейского истребительного авиаполка ВС РФ говорил, что Россия готовит Украине «сюрприз» против западных истребителей F-16. По его словам, в российских военно-воздушных силах появилась новая ракета с повышенной точностью и ударами по маневрирующим целям ВСУ. «Появятся самолеты противника — появятся и новые средства противодействия», — заявил летчик. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Администрация президента США Джо Байдена «открыта» для отправки на Украину крылатых ракет большой дальности JASSM, чтобы усилить боевую мощь украинских истребителей F-16. Информацию передает Politico. «США и их союзники уже обязались поставлять Украине различные боеприпасы классов „воздух-воздух“ и „воздух-земля“ для ее истребителей F-16, однако поставки JASSM дадут Киеву самое мощное и дальнобойное оружие в арсенале его ВВС», — отмечает издание со ссылкой на ряд неназванных должностных лиц американской администрации. Отмечается, что окончательное решение еще не принято. Администрация президента США Джо Байдена в настоящее время занимается проработкой деталей. Ранее замкомандира гвардейского истребительного авиаполка ВС РФ говорил, что Россия готовит Украине «сюрприз» против западных истребителей F-16. По его словам, в российских военно-воздушных силах появилась новая ракета с повышенной точностью и ударами по маневрирующим целям ВСУ. «Появятся самолеты противника — появятся и новые средства противодействия», — заявил летчик.