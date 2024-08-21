Свердловчан зовут работать машинистами в Карачаево-Черкессии за 1,9 миллиона

АО «Урупский ГОК» ищет на работу машиниста погрузочно-доставочной машины среди свердловчан. Компания находится в Карачаево-Черкесской республике, специалисту предлагают зарплату до 1,9 миллиона рублей. Сведения о вакансии опубликованы на hh.ru.
Специалисту придется работать полный рабочий день под землей по вахтовому методу, 1,9 миллиона рублей будут платить за всю вахту. Работодатель обещает выплачивать заработную плату два раза в месяц. Также сотрудникам предоставляется бесплатное общежитие, средства индивидуальной защиты, спецодежду.
В обязанности машиниста входят транспортировка и разгрузка горной массы в рудоспуск и вагоны, осмотр и управление погрузочно-доставочными машинами расчистка рабочего места, и другие обязательные задачи. Кандидату обязательно нужно иметь профессиональное удостоверение по профессии.
Предприятие добывает и перерабатывает медно-колчеданные руды. Впоследствии производится медный концентрат, кроме меди из горных пород извлекается золото и серебро — все это отправляется на заводы Урала.
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