21 августа 2024

Свердловчан зовут работать машинистами в Карачаево-Черкессии за 1,9 миллиона

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Южуралзолото ЮГК Струков Пласт Челябинск, машинист, проходчик, шахтер, шахта центральная
Рабочая смена проходит под землей Фото:

АО «Урупский ГОК» ищет на работу машиниста погрузочно-доставочной машины среди свердловчан. Компания находится в Карачаево-Черкесской республике, специалисту предлагают зарплату до 1,9 миллиона рублей. Сведения о вакансии опубликованы на hh.ru.

Специалисту придется работать полный рабочий день под землей по вахтовому методу, 1,9 миллиона рублей будут платить за всю вахту. Работодатель обещает выплачивать заработную плату два раза в месяц. Также сотрудникам предоставляется бесплатное общежитие, средства индивидуальной защиты, спецодежду.

В обязанности машиниста входят транспортировка и разгрузка горной массы в рудоспуск и вагоны, осмотр и управление погрузочно-доставочными машинами расчистка рабочего места, и другие обязательные задачи. Кандидату обязательно нужно иметь профессиональное удостоверение по профессии.

Предприятие добывает и перерабатывает медно-колчеданные руды. Впоследствии производится медный концентрат, кроме меди из горных пород извлекается золото и серебро — все это отправляется на заводы Урала.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
АО «Урупский ГОК» ищет на работу машиниста погрузочно-доставочной машины среди свердловчан. Компания находится в Карачаево-Черкесской республике, специалисту предлагают зарплату до 1,9 миллиона рублей. Сведения о вакансии опубликованы на hh.ru. Специалисту придется работать полный рабочий день под землей по вахтовому методу, 1,9 миллиона рублей будут платить за всю вахту. Работодатель обещает выплачивать заработную плату два раза в месяц. Также сотрудникам предоставляется бесплатное общежитие, средства индивидуальной защиты, спецодежду. В обязанности машиниста входят транспортировка и разгрузка горной массы в рудоспуск и вагоны, осмотр и управление погрузочно-доставочными машинами расчистка рабочего места, и другие обязательные задачи. Кандидату обязательно нужно иметь профессиональное удостоверение по профессии. Предприятие добывает и перерабатывает медно-колчеданные руды. Впоследствии производится медный концентрат, кроме меди из горных пород извлекается золото и серебро — все это отправляется на заводы Урала.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...