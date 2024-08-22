95-летняя челябинка выиграла суд по начислению пенсии за ядерный щит СССР

23 августа 2024 в 14:03 Размер текста - 17 +

Верховный суд отменил решения нижестоящих инстанций Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске 95-летняя жительница Надежда Татаренко из Таджикистана добилась начисления пенсии за работу на ядерный щит СССР. Верховный суд отменил ряд решений нижестоящих инстанций и признал право пожилой женщины на страховую пенсию по старости. «Трудовой стаж Татаренко Н.С, необходимый ей для возникновения права на страховую пенсию по старости, имел место на территории Таджикской ССР с 1952 года по 1984 год и приобретен ею до вступления в законную силу договора между Российской Федерацией и Республикой Таджикистан о сотрудничестве в области пенсионного обеспечения от 15 сентября 2021 года», — цитирует решение Верховного суда сайт «74.ру». Пенсию женщине начислят с даты обращения — 16 ноября 2022 года. Молодая специалистка родилась в России, но попала по распределению в Таджикистан, где работала на заводе по обогащению урана. После того, как там у нее никого не осталось, она вернулась на родину, отказавшись от пенсии в другой стране. А в России ей отказали в выплатах, сославшись на соглашение между странами. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске 95-летняя жительница Надежда Татаренко из Таджикистана добилась начисления пенсии за работу на ядерный щит СССР. Верховный суд отменил ряд решений нижестоящих инстанций и признал право пожилой женщины на страховую пенсию по старости. «Трудовой стаж Татаренко Н.С, необходимый ей для возникновения права на страховую пенсию по старости, имел место на территории Таджикской ССР с 1952 года по 1984 год и приобретен ею до вступления в законную силу договора между Российской Федерацией и Республикой Таджикистан о сотрудничестве в области пенсионного обеспечения от 15 сентября 2021 года», — цитирует решение Верховного суда сайт «74.ру». Пенсию женщине начислят с даты обращения — 16 ноября 2022 года. Молодая специалистка родилась в России, но попала по распределению в Таджикистан, где работала на заводе по обогащению урана. После того, как там у нее никого не осталось, она вернулась на родину, отказавшись от пенсии в другой стране. А в России ей отказали в выплатах, сославшись на соглашение между странами.