В Челябинске 94-летнюю жительницу из Таджикистана оставили без пенсии

09 апреля 2024 в 17:28 Размер текста - 17 +

Женщина живет на средства внука и за счет матпомощи из бюджета Фото: Илья Московец © URA.RU В Челябинске 94-летняя жительница Надежда Татаренко из Таджикистана осталась без выплаты пенсии. Как сообщили в пресс-службе министерства соцотношений региона, женщине помогает внук и направляются средства из бюджета. Представители ведомства раскрыли причины сложившейся ситуации. «Получившей гражданство РФ 94-летней жительнице Челябинска Надежде Татаренко, переехавшей в регион из Таджикистана в 2022 году, не начисляют пенсию в связи с отсутствием основания для назначения пенсии по старости. Ей оказывает помощь внук, также была выделена помощь из бюджетов», — рассказали в РИА «Новости» со ссылкой на минсоцотношений. Бюджетная поддержка Татаренко оказывается как человеку, оказавшемуся в трудной жизненной ситуации. Средства выделялись в 2023 и 2024 годах. После вступления соглашения между странами о сотрудничестве женщина обратилась за страховой пенсией по старости. Согласно этому договору от октября 2022 года, пенсии назначаются на основании страхового стажа, приобретенного на территории страны проживания. Согласно информации отделения ПФР по Челябинской области, Надежда Татаренко не имеет страхового стажа на территории РФ или РСФСР. Треть жизни женщина работа на заводе по обогащению урана в Таджикской ССР. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске 94-летняя жительница Надежда Татаренко из Таджикистана осталась без выплаты пенсии. Как сообщили в пресс-службе министерства соцотношений региона, женщине помогает внук и направляются средства из бюджета. Представители ведомства раскрыли причины сложившейся ситуации. «Получившей гражданство РФ 94-летней жительнице Челябинска Надежде Татаренко, переехавшей в регион из Таджикистана в 2022 году, не начисляют пенсию в связи с отсутствием основания для назначения пенсии по старости. Ей оказывает помощь внук, также была выделена помощь из бюджетов», — рассказали в РИА «Новости» со ссылкой на минсоцотношений. Бюджетная поддержка Татаренко оказывается как человеку, оказавшемуся в трудной жизненной ситуации. Средства выделялись в 2023 и 2024 годах. После вступления соглашения между странами о сотрудничестве женщина обратилась за страховой пенсией по старости. Согласно этому договору от октября 2022 года, пенсии назначаются на основании страхового стажа, приобретенного на территории страны проживания. Согласно информации отделения ПФР по Челябинской области, Надежда Татаренко не имеет страхового стажа на территории РФ или РСФСР. Треть жизни женщина работа на заводе по обогащению урана в Таджикской ССР.