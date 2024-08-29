В челябинском районе за ночь ограбили две «Пятерочки», полиция нашла воров

29 августа 2024 в 14:54 Размер текста - 17 +

Полиция оперативно нашла злоумышленников, ограбивших супермаркеты Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Верхнеуральском районе Челябинской области за ночь ограбили два магазина «Пятерочки» — один в поселке Петропавловский, другой — в поселке Карагайский. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону, подозреваемых задержали. Предварительно, на их счету целая серия краж. «Сотрудники отдела уголовного розыска Отдела МВД России по Верхнеуральскому району установили и задержали подозреваемых в серии краж из сетевых магазинов. Ими оказались два ранее судимых жителя Челябинска, 2004 и 2005 года рождения, специализирующиеся на кражах из супермаркетов», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону. Там отметили, что всего на территории района задержанные совершили пять подобных краж. Сейчас проверяется информация по их причастности к совершению аналогичных преступлений на территории области. По данным URA.RU, в обоих случаях молодые люди попадали в магазины путем взлома двери. Из одного магазина мужчины похитили товара на сумму 39 тысяч рублей, в другом — на сумму 137 тысяч рублей. Взлом заметили директора магазинов утром и сразу сообщили в полицию, которая оперативно задержала воров. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Верхнеуральском районе Челябинской области за ночь ограбили два магазина «Пятерочки» — один в поселке Петропавловский, другой — в поселке Карагайский. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону, подозреваемых задержали. Предварительно, на их счету целая серия краж. «Сотрудники отдела уголовного розыска Отдела МВД России по Верхнеуральскому району установили и задержали подозреваемых в серии краж из сетевых магазинов. Ими оказались два ранее судимых жителя Челябинска, 2004 и 2005 года рождения, специализирующиеся на кражах из супермаркетов», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону. Там отметили, что всего на территории района задержанные совершили пять подобных краж. Сейчас проверяется информация по их причастности к совершению аналогичных преступлений на территории области. По данным URA.RU, в обоих случаях молодые люди попадали в магазины путем взлома двери. Из одного магазина мужчины похитили товара на сумму 39 тысяч рублей, в другом — на сумму 137 тысяч рублей. Взлом заметили директора магазинов утром и сразу сообщили в полицию, которая оперативно задержала воров.