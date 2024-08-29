В челябинском районе за ночь ограбили две «Пятерочки», полиция нашла воров

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Вывоз киосков с улицы Ракетная, 2. Екатеринбург, продукты, супермаркет пятерочка, еда
Полиция оперативно нашла злоумышленников, ограбивших супермаркеты Фото:

В Верхнеуральском районе Челябинской области за ночь ограбили два магазина «Пятерочки» — один в поселке Петропавловский, другой — в поселке Карагайский. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону, подозреваемых задержали. Предварительно, на их счету целая серия краж.

«Сотрудники отдела уголовного розыска Отдела МВД России по Верхнеуральскому району установили и задержали подозреваемых в серии краж из сетевых магазинов. Ими оказались два ранее судимых жителя Челябинска, 2004 и 2005 года рождения, специализирующиеся на кражах из супермаркетов», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Там отметили, что всего на территории района задержанные совершили пять подобных краж. Сейчас проверяется информация по их причастности к совершению аналогичных преступлений на территории области.

По данным URA.RU, в обоих случаях молодые люди попадали в магазины путем взлома двери. Из одного магазина мужчины похитили товара на сумму 39 тысяч рублей, в другом — на сумму 137 тысяч рублей. Взлом заметили директора магазинов утром и сразу сообщили в полицию, которая оперативно задержала воров.

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В Верхнеуральском районе Челябинской области за ночь ограбили два магазина «Пятерочки» — один в поселке Петропавловский, другой — в поселке Карагайский. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону, подозреваемых задержали. Предварительно, на их счету целая серия краж. «Сотрудники отдела уголовного розыска Отдела МВД России по Верхнеуральскому району установили и задержали подозреваемых в серии краж из сетевых магазинов. Ими оказались два ранее судимых жителя Челябинска, 2004 и 2005 года рождения, специализирующиеся на кражах из супермаркетов», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону. Там отметили, что всего на территории района задержанные совершили пять подобных краж. Сейчас проверяется информация по их причастности к совершению аналогичных преступлений на территории области. По данным URA.RU, в обоих случаях молодые люди попадали в магазины путем взлома двери. Из одного магазина мужчины похитили товара на сумму 39 тысяч рублей, в другом — на сумму 137 тысяч рублей. Взлом заметили директора магазинов утром и сразу сообщили в полицию, которая оперативно задержала воров.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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