МВД взялось за расследование деталей массовой драки мигрантов в Подмосковье

Полиция разбирается в причинах массовой драки мигрантов в городе Раменском (Московская область). Об этом сообщили представители муниципального управления МВД России.
«Сотрудники полиции разбираются в обстоятельствах инцидента в городском округе Раменское. Драка с участием мигрантов произошла возле одного из домов поселка имени Тельмана», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале «Подмосковная полиция».
По данным ведомства, правоохранители выезжали на место происшествия, но участников драки не нашли. Уточняется, что по данному факту следователи проводят проверку.
Ранее по факту драки мигрантов в Подмосковье было заведено уголовное дело. Председателю СК Александру Бастрыкину будет представлен доклад о результатах расследования инцидента. По сообщению ведомства, жители района не раз обращались к властям по поводу проблем с иностранными гражданами.
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