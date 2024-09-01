01 сентября 2024

МВД взялось за расследование деталей массовой драки мигрантов в Подмосковье

© Служба новостей «URA.RU»
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Мигранты устроили потасовку в Раменском
Мигранты устроили потасовку в Раменском Фото:

Полиция разбирается в причинах массовой драки мигрантов в городе Раменском (Московская область). Об этом сообщили представители муниципального управления МВД России.

«Сотрудники полиции разбираются в обстоятельствах инцидента в городском округе Раменское. Драка с участием мигрантов произошла возле одного из домов поселка имени Тельмана», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале «Подмосковная полиция».

По данным ведомства, правоохранители выезжали на место происшествия, но участников драки не нашли. Уточняется, что по данному факту следователи проводят проверку.

Ранее по факту драки мигрантов в Подмосковье было заведено уголовное дело. Председателю СК Александру Бастрыкину будет представлен доклад о результатах расследования инцидента. По сообщению ведомства, жители района не раз обращались к властям по поводу проблем с иностранными гражданами.

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Полиция разбирается в причинах массовой драки мигрантов в городе Раменском (Московская область). Об этом сообщили представители муниципального управления МВД России. «Сотрудники полиции разбираются в обстоятельствах инцидента в городском округе Раменское. Драка с участием мигрантов произошла возле одного из домов поселка имени Тельмана», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале «Подмосковная полиция». По данным ведомства, правоохранители выезжали на место происшествия, но участников драки не нашли. Уточняется, что по данному факту следователи проводят проверку. Ранее по факту драки мигрантов в Подмосковье было заведено уголовное дело. Председателю СК Александру Бастрыкину будет представлен доклад о результатах расследования инцидента. По сообщению ведомства, жители района не раз обращались к властям по поводу проблем с иностранными гражданами.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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