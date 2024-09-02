Спикер челябинского заксобрания Гербер в Миассе открыл игры патриотов

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Олег Гербер открыл военно-патриотические игры в Миассе
Олег Гербер открыл военно-патриотические игры в Миассе Фото:

Председатель заксобрания Челябинской области Олег Гербер дал старт военно-патриотическим играм в Миассе. Об этом 2 сентября сообщили в пресс-службе заксобрания.

«Проведение военно-патриотических игр стало для нас доброй традицией. Сегодня в эстафете состязаются достойнейшие команды Челябинской области. Это — будущие защитники Отечества. И наша задача не только привить любовь и уважение к своей Родине, но и вырастить настоящих патриотов», — обратился Гербер к участникам соревнований.

Соревнования проходят в эти дни в Миассе в рамках движения «Полки Победы». В них приняли участие 20 команд школьников, курсантов военных училищ, кадетов военно-патриотических клубов, студентов колледжей и вузов Челябинской области. Команды преодолевали полосу препятствий, бежали эстафету и выполняли другие упражнения.

Переходящий кубок в этом году получила команда из Челябинского высшего военного училища штурманов. А ребята, сдавшие все нормативы — значки «Готов к службе в спецназе». Организаторами соревнований выступили региональное управление Росгвардии и движение «Полки Победы».

Соревнования проходят с 2013 года. В этом году военно-патриотические игры прошли в 11-й раз.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Председатель заксобрания Челябинской области Олег Гербер дал старт военно-патриотическим играм в Миассе. Об этом 2 сентября сообщили в пресс-службе заксобрания. «Проведение военно-патриотических игр стало для нас доброй традицией. Сегодня в эстафете состязаются достойнейшие команды Челябинской области. Это — будущие защитники Отечества. И наша задача не только привить любовь и уважение к своей Родине, но и вырастить настоящих патриотов», — обратился Гербер к участникам соревнований. Соревнования проходят в эти дни в Миассе в рамках движения «Полки Победы». В них приняли участие 20 команд школьников, курсантов военных училищ, кадетов военно-патриотических клубов, студентов колледжей и вузов Челябинской области. Команды преодолевали полосу препятствий, бежали эстафету и выполняли другие упражнения. Переходящий кубок в этом году получила команда из Челябинского высшего военного училища штурманов. А ребята, сдавшие все нормативы — значки «Готов к службе в спецназе». Организаторами соревнований выступили региональное управление Росгвардии и движение «Полки Победы». Соревнования проходят с 2013 года. В этом году военно-патриотические игры прошли в 11-й раз.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...