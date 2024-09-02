Спикер челябинского заксобрания Гербер в Миассе открыл игры патриотов

Председатель заксобрания Челябинской области Олег Гербер дал старт военно-патриотическим играм в Миассе. Об этом 2 сентября сообщили в пресс-службе заксобрания.
«Проведение военно-патриотических игр стало для нас доброй традицией. Сегодня в эстафете состязаются достойнейшие команды Челябинской области. Это — будущие защитники Отечества. И наша задача не только привить любовь и уважение к своей Родине, но и вырастить настоящих патриотов», — обратился Гербер к участникам соревнований.
Соревнования проходят в эти дни в Миассе в рамках движения «Полки Победы». В них приняли участие 20 команд школьников, курсантов военных училищ, кадетов военно-патриотических клубов, студентов колледжей и вузов Челябинской области. Команды преодолевали полосу препятствий, бежали эстафету и выполняли другие упражнения.
Переходящий кубок в этом году получила команда из Челябинского высшего военного училища штурманов. А ребята, сдавшие все нормативы — значки «Готов к службе в спецназе». Организаторами соревнований выступили региональное управление Росгвардии и движение «Полки Победы».
Соревнования проходят с 2013 года. В этом году военно-патриотические игры прошли в 11-й раз.
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