Путин готовится ко встрече с Си Цзиньпином в Казани

Президент РФ Владимир Путин ожидает председателя КНР Си Цзиньпина на саммите БРИКС и надеется на проведение двусторонней рабочей встречи. Об этом глава России заявил зампреду Китая Хань Чжэну на ВЭФ-2024.
«Как договорились, мы ждем на саммите БРИКС председателя КНР Си Цзиньпина. В рамках предстоящего мероприятия предлагаю провести двухстороннюю рабочую встречу», — сообщил Владимир Путин Чжэну на ВЭФ. Трансляцию вел телеканал «Россия-24». Президент России также поблагодарил председателя КНР Си Цзиньпина за такую представительную делегацию на ВЭФ во Владивостоке.
Также Владимир Путин напомнил, что в октябре Россия отметит 75 лет дипломатических отношений с Китаем. По его словам, отношения между Россией и Китаем достигли беспрецедентно высокого уровня и будут развиваться впредь.
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