Путин готовится ко встрече с Си Цзиньпином в Казани

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Президент РФ Владимир Путин выразил надежду на проведение двусторонней рабочей встречи с председателем КНР Си Цзиньпином во время предстоящего саммита БРИКС
Президент РФ Владимир Путин выразил надежду на проведение двусторонней рабочей встречи с председателем КНР Си Цзиньпином во время предстоящего саммита БРИКС Фото:
новость из сюжета
ВЭФ-2024

Президент РФ Владимир Путин ожидает председателя КНР Си Цзиньпина на саммите БРИКС и надеется на проведение двусторонней рабочей встречи. Об этом глава России заявил зампреду Китая Хань Чжэну на ВЭФ-2024.

«Как договорились, мы ждем на саммите БРИКС председателя КНР Си Цзиньпина. В рамках предстоящего мероприятия предлагаю провести двухстороннюю рабочую встречу», — сообщил Владимир Путин Чжэну на ВЭФ. Трансляцию вел телеканал «Россия-24». Президент России также поблагодарил председателя КНР Си Цзиньпина за такую представительную делегацию на ВЭФ во Владивостоке.

Также Владимир Путин напомнил, что в октябре Россия отметит 75 лет дипломатических отношений с Китаем. По его словам, отношения между Россией и Китаем достигли беспрецедентно высокого уровня и будут развиваться впредь.

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Президент РФ Владимир Путин ожидает председателя КНР Си Цзиньпина на саммите БРИКС и надеется на проведение двусторонней рабочей встречи. Об этом глава России заявил зампреду Китая Хань Чжэну на ВЭФ-2024. «Как договорились, мы ждем на саммите БРИКС председателя КНР Си Цзиньпина. В рамках предстоящего мероприятия предлагаю провести двухстороннюю рабочую встречу», — сообщил Владимир Путин Чжэну на ВЭФ. Трансляцию вел телеканал «Россия-24». Президент России также поблагодарил председателя КНР Си Цзиньпина за такую представительную делегацию на ВЭФ во Владивостоке. Также Владимир Путин напомнил, что в октябре Россия отметит 75 лет дипломатических отношений с Китаем. По его словам, отношения между Россией и Китаем достигли беспрецедентно высокого уровня и будут развиваться впредь.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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