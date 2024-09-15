Бульонные кубики и жвачки «Love is»: перечислены опасные продукты из 90-х

Продукты 90-х не только навевают ностальгию, но и могут быть опасными для здоровья. В те годы в магазинах и на рынках встречались товары, которые скрывали настоящие угрозы, губительные для организма. Издание Life.ru подготовило материал о том, какие продукты того времени могли серьезно навредить здоровью.
Бульонные кубики: доступная роскошь или угроза здоровью
Бульонные кубики в 90-е были недорогой заменой мясу, так как настоящая курица считалась роскошью. Продукты от «Knorr», «Galina Blanca» и «Maggi» обещали вкусные супы, но на практике в их состав входили крахмал, соль и химические добавки. Если раньше кубики считались хорошей альтернативной дорогим продуктам, то сегодня врача предупреждают о вреде таких ингредиентов.
«Rama»: спорное наследие растительного спреда
Маргарин «Rama» появился на российском рынке в 1996 году и быстро стал популярным вариантом сливочного масла. Он позиционировался как растительный спред, однако содержал консерванты и проигрывал по качеству. Хотя «Rama» легко намазывался на хлеб, а по вкусу очень напоминал масло, высокое содержание трансжиров вызывало опасения. Такой продукт мог запросто навредить здоровью, особенно сердечно-сосудистой системе. Продукт хоть и стал символом бюджетных бутербродов 90-х, его безопасность для здоровья по-прежнему вызывает вопросы.
Жвачки: скрытая угроза
Жвачки «Love is» и «Turbo» были неотъемлемой частью 90-х. Особенно ценились вкладыши с изображениями о любви и автомобилями. Однако о химии в этих сладостях никто не задумывался, а приятный вкус быстро исчезал.
Спирт Royal: экономичный выбор
Спирт Royal, популярный с начала 90-х, представлял собой 96% напиток, который был в три раза дешевле водки. Он быстро завоевал популярность среди экономящих россиян. Несмотря на то что в Европе его использовали как техническую жидкость, в России его разбавляли соком и употребляли на посиделках. Фраза «сыграем на рояле» означала время для наливания. К сожалению, этот напиток оказывал пагубное влияние на здоровье.
Популярность и риски растворимых напитков
Растворимые напитки «Invite», «Yupi» и «Zuko» были популярны на школьных праздниках и студенческих встречах. Пакетик, стоивший недорого, превращал обычную воду в яркую сладость. Однако состав напитков включал много сахара, искусственных красителей и добавок, которые могли вызвать гастрит и аллергию. Особо выделялся российский «Invite», а импортные «Yupi» и «Zuko», хоть и имели более насыщенные вкусы, вредили здоровью не меньше отечественных аналогов.
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