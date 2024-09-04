Екатеринбуржец сгорел, пытаясь украсть оборудование из трансформаторной будки

В Екатеринбурге в ночь с 4 на 5 сентября мужчина залез в трансформаторную будку на улице Шаронова, 23а, после чего его сильно ударило током. По предварительным данным, он хотел украсть оборудование. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе «Россети Урал».
«Зафиксировано несанкционированное проникновение постороннего лица в трансформаторную подстанцию. По предварительным данным — с целью хищения оборудования. В результате происшествия мужчина попал под воздействие электрического тока, получил серьезные ожоги», — говорится в сообщении.
Сотрудники МЧС достали мужчину из будки, его отправили в больницу. Очевидцы рассказали «Четвертому каналу», что когда пострадавший залез в будку, прозвучал взрыв, после чего оттуда донесся страшный крик. По информации канала, у мужчины 100% ожогов тела.
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