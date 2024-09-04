04 сентября 2024

Екатеринбуржец сгорел, пытаясь украсть оборудование из трансформаторной будки

© Служба новостей «URA.RU»
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Мужчина получил сильные ожоги после удара током
Мужчина получил сильные ожоги после удара током Фото:

В Екатеринбурге в ночь с 4 на 5 сентября мужчина залез в трансформаторную будку на улице Шаронова, 23а, после чего его сильно ударило током. По предварительным данным, он хотел украсть оборудование. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе «Россети Урал».

«Зафиксировано несанкционированное проникновение постороннего лица в трансформаторную подстанцию. По предварительным данным — с целью хищения оборудования. В результате происшествия мужчина попал под воздействие электрического тока, получил серьезные ожоги», — говорится в сообщении.

Сотрудники МЧС достали мужчину из будки, его отправили в больницу. Очевидцы рассказали «Четвертому каналу», что когда пострадавший залез в будку, прозвучал взрыв, после чего оттуда донесся страшный крик. По информации канала, у мужчины 100% ожогов тела. 

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В Екатеринбурге в ночь с 4 на 5 сентября мужчина залез в трансформаторную будку на улице Шаронова, 23а, после чего его сильно ударило током. По предварительным данным, он хотел украсть оборудование. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе «Россети Урал». «Зафиксировано несанкционированное проникновение постороннего лица в трансформаторную подстанцию. По предварительным данным — с целью хищения оборудования. В результате происшествия мужчина попал под воздействие электрического тока, получил серьезные ожоги», — говорится в сообщении. Сотрудники МЧС достали мужчину из будки, его отправили в больницу. Очевидцы рассказали «Четвертому каналу», что когда пострадавший залез в будку, прозвучал взрыв, после чего оттуда донесся страшный крик. По информации канала, у мужчины 100% ожогов тела. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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