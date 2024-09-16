Формировать чувство ответственности у детей призвал челябинский депутат Голиков

Челябинский депутат Госдумы Олег Голиков призвал к формированию чувства ответственности среди подростков в контексте обеспечения безопасности в школах. Это заявление последовало после инцидента в школе №68, где подросток напал на одноклассников с молотком и ножом.
«Нам необходимо формировать у подрастающего поколения чувство ответственности за свои действия и понимание ценности человеческой жизни», — написал Голиков в telegram-канале. По его мнению, для решения проблемы нужно усиливать патриотическое воспитание и уделять больше внимания психологическому состоянию и социальной адаптации подростков.
Воспитание молодежи должно быть комплексным процессом, в котором участвуют не только школы, но и семьи, и социальные службы, подчеркнул депутат. Это позволит создать основу для здорового и безопасного общества.
В филиале №3 коррекционной школы №68 Челябинска 13-летний подросток 16 сентября напал на учеников с молотком и ножом. От рук подростка пострадала и учительница химии Нина Шонина. Сейчас две пострадавших от нападения девочки прооперированы. Вся информация о нападении на школу в Челябинске собрана в онлайн-трансляции на URA.RU.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!