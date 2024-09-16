16 сентября 2024

Формировать чувство ответственности у детей призвал челябинский депутат Голиков

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Голиков Олег. Челябинск, голиков олег
Воспитывать детей должны школы, семья и соцслужбы, уверен Голиков (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Вооруженный молотком, ножом и пистолетом подросток напал на школу в Челябинске

Челябинский депутат Госдумы Олег Голиков призвал к формированию чувства ответственности среди подростков в контексте обеспечения безопасности в школах. Это заявление последовало после инцидента в школе №68, где подросток напал на одноклассников с молотком и ножом.

«Нам необходимо формировать у подрастающего поколения чувство ответственности за свои действия и понимание ценности человеческой жизни», — написал Голиков в telegram-канале. По его мнению, для решения проблемы нужно усиливать патриотическое воспитание и уделять больше внимания психологическому состоянию и социальной адаптации подростков.

Воспитание молодежи должно быть комплексным процессом, в котором участвуют не только школы, но и семьи, и социальные службы, подчеркнул депутат. Это позволит создать основу для здорового и безопасного общества.

В филиале №3 коррекционной школы №68 Челябинска 13-летний подросток 16 сентября напал на учеников с молотком и ножом. От рук подростка пострадала и учительница химии Нина Шонина. Сейчас две пострадавших от нападения девочки прооперированы. Вся информация о нападении на школу в Челябинске собрана в онлайн-трансляции на URA.RU.

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Челябинский депутат Госдумы Олег Голиков призвал к формированию чувства ответственности среди подростков в контексте обеспечения безопасности в школах. Это заявление последовало после инцидента в школе №68, где подросток напал на одноклассников с молотком и ножом. «Нам необходимо формировать у подрастающего поколения чувство ответственности за свои действия и понимание ценности человеческой жизни», — написал Голиков в telegram-канале. По его мнению, для решения проблемы нужно усиливать патриотическое воспитание и уделять больше внимания психологическому состоянию и социальной адаптации подростков. Воспитание молодежи должно быть комплексным процессом, в котором участвуют не только школы, но и семьи, и социальные службы, подчеркнул депутат. Это позволит создать основу для здорового и безопасного общества. В филиале №3 коррекционной школы №68 Челябинска 13-летний подросток 16 сентября напал на учеников с молотком и ножом. От рук подростка пострадала и учительница химии Нина Шонина. Сейчас две пострадавших от нападения девочки прооперированы. Вся информация о нападении на школу в Челябинске собрана в онлайн-трансляции на URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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