Свердловский завод ЧЭМК оставили без экологического разрешения

Серовский завод ферросплавов группы Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК) Росприроднадзор оставил без комплексного экологического разрешения (КЭР). Причиной стало то, что предприятие не устранило замечания ведомства.
«Управление Росприроднадзора информирует об отказе в выдаче комплексного экологического разрешения АО „Серовский завод ферросплавов“. Документ запрашивался для объекта „Производственная площадка“, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду», — отмечено в сообщении службы.
Представители ведомства сослались на пункт 19 постановления правительства РФ. Из этого следует вывод, что отказ в выдаче КЭР связан с нарушениями, выявленными в ходе проверок. Завод не смог своевременно устранить все замечания, предъявленные экологическими инспекторами, что и послужило основанием для отказа.
КЭР устанавливает обязанности завода в нескольких областях. Документ определяет экологические стандарты, требования к обращению с отходами, меры по уменьшению воздействия на окружающую среду, правила мониторинга и отчетности.
Группа ЧЭМК национализирована по требованию Генпрокуратуры РФ. Причиной стали нарушения приватизации, в ходе которой компания стала частной. В счет задолженности изъяты земельных участки семей Антиповых и Аристовых, владевших компанией. Споры о них в судах продолжаются.
При подготовке материала URA.RU направило запрос в пресс-службу серовского завода. К моменту публикации ответ не поступил.
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