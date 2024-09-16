Вертолет президента Зимбабве потерпел крушение

Президента в вертолете не оказалось
Вертолет, в котором должен был находиться президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва, разбился в воскресенье. Об этом сообщил министр информации страны Дженфан Мусвере.
«Вертолет, на котором, как предполагалось, должен был лететь президент Мнангагва, потерпел крушение вследствие технической неисправности. Президента на борту не было», — сообщает ZBC. Согласно информации местного телеканала, инцидент произошел вскоре после того, как президент Зимбабве участвовал в праздничных мероприятиях. Подробности происшествия и состояние членов экипажа пока не уточняются.
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