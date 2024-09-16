16 сентября 2024

Вертолет президента Зимбабве потерпел крушение

© Служба новостей «URA.RU»
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Экопарк Затюменский. Тюмень, вертолет, экопарк, экопарк затюменский
Президента в вертолете не оказалось Фото:

Вертолет, в котором должен был находиться президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва, разбился в воскресенье. Об этом сообщил министр информации страны Дженфан Мусвере.

«Вертолет, на котором, как предполагалось, должен был лететь президент Мнангагва, потерпел крушение вследствие технической неисправности. Президента на борту не было», — сообщает ZBC. Согласно информации местного телеканала, инцидент произошел вскоре после того, как президент Зимбабве участвовал в праздничных мероприятиях. Подробности происшествия и состояние членов экипажа пока не уточняются.

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Вертолет, в котором должен был находиться президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва, разбился в воскресенье. Об этом сообщил министр информации страны Дженфан Мусвере. «Вертолет, на котором, как предполагалось, должен был лететь президент Мнангагва, потерпел крушение вследствие технической неисправности. Президента на борту не было», — сообщает ZBC. Согласно информации местного телеканала, инцидент произошел вскоре после того, как президент Зимбабве участвовал в праздничных мероприятиях. Подробности происшествия и состояние членов экипажа пока не уточняются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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