Вертолет президента Зимбабве потерпел крушение

17 сентября 2024 в 02:51 Размер текста - 17 +

Президента в вертолете не оказалось Фото: Денис Моргунов © URA.RU Вертолет, в котором должен был находиться президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва, разбился в воскресенье. Об этом сообщил министр информации страны Дженфан Мусвере. «Вертолет, на котором, как предполагалось, должен был лететь президент Мнангагва, потерпел крушение вследствие технической неисправности. Президента на борту не было», — сообщает ZBC. Согласно информации местного телеканала, инцидент произошел вскоре после того, как президент Зимбабве участвовал в праздничных мероприятиях. Подробности происшествия и состояние членов экипажа пока не уточняются. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Вертолет, в котором должен был находиться президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва, разбился в воскресенье. Об этом сообщил министр информации страны Дженфан Мусвере. «Вертолет, на котором, как предполагалось, должен был лететь президент Мнангагва, потерпел крушение вследствие технической неисправности. Президента на борту не было», — сообщает ZBC. Согласно информации местного телеканала, инцидент произошел вскоре после того, как президент Зимбабве участвовал в праздничных мероприятиях. Подробности происшествия и состояние членов экипажа пока не уточняются.