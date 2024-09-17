Бойцы ВСУ направлены в Сирию, чтобы обучать боевиков

17 сентября 2024 в 07:32 Размер текста - 17 +

Группа украинских инструкторов, прибывших в Сирию, состоит из 250 человек Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Бойцы ВСУ прибыли в сирийский город Идлиб для обучения боевиков. Об этом сообщил источник РИА Новостей. «Их распределили по производственным объектам в городе Идлиб и в районе Джисир аш-Шугур», — передает РИА Новости слова источника. Издание также добавило, что обучать будут боевиков из террористической группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (суннитская исламская группировка, которая принимает участие в боевых действиях в Сирии; запрещенная в России террористическая организация). Группа прибывших украинских военных состоит из 250 человек, отмечают РИА Новости. Бойцы ВСУ будут обучать сирийских боевиков производству и усовершенствованию беспилотников. Ранее газета «Аль-Ватан» сообщила, что руководитель главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторингом) договаривается с главарем террористической группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» Абу Мохаммадом Джулани об отправке наемников из Сирии на Украину. Обучение и отправка военных на Украину продолжается уже около двух месяцев. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Бойцы ВСУ прибыли в сирийский город Идлиб для обучения боевиков. Об этом сообщил источник РИА Новостей. «Их распределили по производственным объектам в городе Идлиб и в районе Джисир аш-Шугур», — передает РИА Новости слова источника. Издание также добавило, что обучать будут боевиков из террористической группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (суннитская исламская группировка, которая принимает участие в боевых действиях в Сирии; запрещенная в России террористическая организация). Группа прибывших украинских военных состоит из 250 человек, отмечают РИА Новости. Бойцы ВСУ будут обучать сирийских боевиков производству и усовершенствованию беспилотников. Ранее газета «Аль-Ватан» сообщила, что руководитель главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторингом) договаривается с главарем террористической группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» Абу Мохаммадом Джулани об отправке наемников из Сирии на Украину. Обучение и отправка военных на Украину продолжается уже около двух месяцев.