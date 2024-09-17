Бойцы ВСУ направлены в Сирию, чтобы обучать боевиков

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Антитеррористические учения «Мирная миссия - 2018». Челябинск, армия, пулемет, оружие, вооружение, война, Сирия
Группа украинских инструкторов, прибывших в Сирию, состоит из 250 человек Фото:

Бойцы ВСУ прибыли в сирийский город Идлиб для обучения боевиков. Об этом сообщил источник РИА Новостей.

«Их распределили по производственным объектам в городе Идлиб и в районе Джисир аш-Шугур», — передает РИА Новости слова источника. Издание также добавило, что обучать будут боевиков из террористической группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (суннитская исламская группировка, которая принимает участие в боевых действиях в Сирии; запрещенная в России террористическая организация).

Группа прибывших украинских военных состоит из 250 человек, отмечают РИА Новости. Бойцы ВСУ будут обучать сирийских боевиков производству и усовершенствованию беспилотников.

Ранее газета «Аль-Ватан» сообщила, что руководитель главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторингом) договаривается с главарем террористической группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» Абу Мохаммадом Джулани об отправке наемников из Сирии на Украину. Обучение и отправка военных на Украину продолжается уже около двух месяцев.

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Бойцы ВСУ прибыли в сирийский город Идлиб для обучения боевиков. Об этом сообщил источник РИА Новостей. «Их распределили по производственным объектам в городе Идлиб и в районе Джисир аш-Шугур», — передает РИА Новости слова источника. Издание также добавило, что обучать будут боевиков из террористической группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (суннитская исламская группировка, которая принимает участие в боевых действиях в Сирии; запрещенная в России террористическая организация). Группа прибывших украинских военных состоит из 250 человек, отмечают РИА Новости. Бойцы ВСУ будут обучать сирийских боевиков производству и усовершенствованию беспилотников. Ранее газета «Аль-Ватан» сообщила, что руководитель главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторингом) договаривается с главарем террористической группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» Абу Мохаммадом Джулани об отправке наемников из Сирии на Украину. Обучение и отправка военных на Украину продолжается уже около двух месяцев.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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